Avviso agli avversari: l'eroe torna in testa

Il Rally Dakar 2024 sta andando molto bene finora per il team Hero works del tedesco Wolfgang Fischer. Mercoledì Ross Branch ha disputato un'altra tappa molto impegnativa e ha riconquistato la testa della corsa.

Cinque dei 14 giorni di rally sono passati alla 46ª edizione della Dakar e finora si è scatenato un duello al vertice della classifica delle moto. Nacho Cornejo (Honda) e Ross Branch del team Hero works, gestito da Speedbrain a Weißenburg, si sono alternati nella classifica generale negli ultimi giorni.

Dopo la quinta tappa di mercoledì, Branch è tornato in testa. In vista della nuova tappa di 48 ore, che si terrà per la prima volta giovedì, il pilota del Botswana ha 1:14 minuti di vantaggio su Cornejo. Honda e il gruppo Pierer (KTM, GASGAS, Husqvarna) non devono sottovalutare Hero. Anche Branch è soddisfatto della tappa nel suo complesso.

"La giornata è andata bene. Sono stati 118 chilometri di sabbia e dune", ha riferito il 37enne. "Alcune dune buone, altre cattive e altre ancora erano rotte. In generale, c'era un po' di tutto. Sono tornato al bivacco tutto intero e siamo in una buona posizione per giovedì".

La star di Hero ha continuato: "La sesta tappa sarà molto interessante, molto difficile e molto dura sia per la moto che per il pilota. Sarà una giornata lunga, vediamo come riusciremo ad adattarci al nuovo formato".

Tra l'altro, l'ordine di partenza di questa avventura di 48 ore sarà diverso: I piloti del RallyGP partiranno in ordine inverso rispetto all'arrivo di mercoledì. Branch inizierà quindi la giornata da sestultimo. I piloti termineranno la tappa alle 16.00 di giovedì, indipendentemente dal luogo in cui stanno viaggiando. Da lì si dirigeranno al bivacco più vicino e proseguiranno venerdì. Per saperne di più clicca qui.

Dakar 2024, risultato tappa 5 (10.1.):

1° Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 1:32.53 ore

2° Adrien Van Beveren (F), Honda, +0:37 sec.

3° Toby Price (AUS), KTM, +1:39 min.

4° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +2:58

5° Mason Klein (USA), Kove, +3:01

6° Ross Branch (BW), Hero, +3:42

7° Ricky Brabec (USA), Honda, +3:48

8° Stefan Svitko (SK), KTM, +4:10

9° Tobias Ebster (A), KTM, +4:33

10° Skyler Howes (USA), Honda, +4:55

13° Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:11

Classifica generale dopo la quinta tappa (10.1.):

1° Ross Branch (BW), Hero, 19:05.03 ore

2° Jose Cornejo (CHL), Honda, +1:14 min.

3° Ricky Brabec (USA), Honda, +3:47

4° Adrien Van Beveren (F), Honda, +18:10

5° Kevin Benavides (RA), KTM, +21:17

6° Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +26:47

7° Toby Price (AUS), KTM, +31:36

8° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +37:44

9° Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:52

10° Martin Michek (CZ), KTM, +39:52

11° Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +45:36

Inoltre:

26° Tobias Ebster (A), KTM, +2:23.35 h