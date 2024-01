Dakar, étape 6 : Double victoire de Honda et leader du classement général !

La sixième étape du Rallye Dakar 2024 était particulière : Les participants se sont lancés jeudi dans une étape divisée en deux et ne savaient pas à l'avance où ils passeraient la nuit. A 16 heures, heure locale, l'Arabie saoudite ayant deux heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale, la première journée de course s'est terminée, quel que soit l'endroit où se trouvaient les pilotes à ce moment-là. Il y a plusieurs bivouacs le long de la route, chacun devait s'assurer de pouvoir rejoindre le plus proche. Certains pilotes ont donc dû ralentir pour économiser du carburant.

L'ordre de départ était également différent de l'habitude : au lieu du vainqueur de la veille (Pablo Quintanilla), c'est le dernier des pilotes de RallyGP, Joan Barreda (Hero), 26ème mercredi, qui a ouvert la course. Quintanilla s'est élancé en 17e position, puisqu'il ne reste plus que 17 coureurs dans la catégorie supérieure.



L'étape s'est déroulée sur 766 kilomètres dans une boucle autour de Shubaytah à travers le "Quartier vide", dont 532 en tant que spéciale.



Dès le premier point de contrôle après 58 kilomètres, Ricky Brabec, parti en onzième position, était virtuellement en tête, entre 14 sec et 1:26 min devant son coéquipier Honda Adrien Van Beveren.



Au kilomètre 398, Van Beveren a pris la tête pour la première fois, avec 12 secondes d'avance sur Brabec et 2 min 35 d'avance sur Toby Price, le pilote Red Bull KTM. Jusqu'à la fin de la course, le Français a augmenté son avance sur Brabec à 1:21 min, Price était alors à 1:49 min derrière. Comme le leader Ross Branch (Hero) a perdu 7:56 min et le deuxième Nacho Cornejo (Honda) 14:57 min, Brabec est le nouveau leader du classement général !



L'Américain Brabec mène désormais de 2:48 min devant Branch et de 6:37 min devant Cornejo. Le vainqueur de l'étape Van Beveren est quatrième avec 13:02 min de retard. Le meilleur coureur du groupe Pierer est Toby Price (Red Bull KTM), qui occupe la cinquième place du classement général, mais accuse déjà un retard de 28:17 min.



Le vainqueur de mercredi, Quintanilla, s'est retrouvé sans carburant au kilomètre 188 et a perdu 1h24. Les chances du Chilien de terminer le Dakar sur le podium sont donc perdues.



Le résultat provisoire peut encore être modifié par des pénalités de temps ou des crédits.

Dakar 2024, résultat provisoire de l'étape 6 (11.1.) :

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 6:30,39 heures.

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +1:21 min

3. Toby Price (AUS), KTM, +1:49

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +3:32

5. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:07

6. Ross Branch (BW), Hero, +7:56

7. Kevin Benavides (RA), KTM, +12:19

8. Stefan Svitko (SK), KTM, +13:08

9. Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:57

10. Joan Barreda (E), Hero, +29:58