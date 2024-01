Dakar, 6a tappa: doppia vittoria Honda e vantaggio generale!

In testa alla classifica generale del Rally Dakar in Arabia Saudita, i piloti ufficiali di Honda e Hero si sono alternati per giorni. L'americano Ricky Brabec ha preso il comando nella sesta tappa.

La sesta tappa del Rally Dakar 2024 è stata speciale: I concorrenti sono entrati in una tappa in due parti giovedì e non sapevano in anticipo dove avrebbero trascorso la notte. Alle 16.00 ora locale, l'Arabia Saudita è due ore avanti rispetto alla CET, si è conclusa la prima giornata di gara, indipendentemente da dove si trovassero i piloti in quel momento. Ci sono diversi bivacchi lungo il percorso e tutti dovevano assicurarsi di poter raggiungere quello più vicino. Ciò significava che alcuni piloti dovevano rallentare tra un bivacco e l'altro per risparmiare carburante.

Anche l'ordine di partenza è stato diverso dal solito: invece del vincitore del giorno precedente (Pablo Quintanilla), ha aperto la gara l'ultimo dei piloti del RallyGP Joan Barreda (Hero), che mercoledì era 26°. Quintanilla ha iniziato la gara al 17° posto, dato che sono rimasti solo 17 piloti nella categoria superiore.



La tappa si è sviluppata per 766 chilometri in un anello intorno a Shubaytah attraverso il "Quartiere vuoto", di cui 532 di prova speciale.



Dal primo checkpoint dopo 58 chilometri, Ricky Brabec, partito in undicesima posizione, era praticamente in testa, con un vantaggio tra i 14 secondi e 1:26 minuti sul suo compagno di squadra alla Honda Adrien Van Beveren.



Van Beveren ha preso il comando per la prima volta al chilometro 398, con 12 secondi di vantaggio su Brabec e 2:35 minuti sul pilota Red Bull KTM Toby Price. Alla fine della gara, il francese ha portato il suo vantaggio su Brabec a 1:21 minuti, mentre Price era a 1:49 minuti. Poiché il precedente leader Ross Branch (Hero) ha perso 7:56 minuti e il precedente secondo Nacho Cornejo (Honda) 14:57 minuti, Brabec è il nuovo leader della classifica generale!



L'americano Brabec ha ora 2:48 minuti di vantaggio su Branch e 6:37 minuti su Cornejo. Il vincitore della tappa Van Beveren è quarto, con un ritardo di 13:02 minuti. Toby Price (Red Bull KTM) è il miglior corridore del gruppo di Pierer, quinto in classifica generale, ma con un ritardo di 28:17 minuti.



Il vincitore di mercoledì, Quintanilla, si è fermato al chilometro 188 senza carburante, perdendo così 1:24 ore. Ciò significa che le possibilità del cileno di concludere la Dakar sul podio sono svanite.



Il risultato provvisorio può ancora cambiare a causa di penalità o crediti di tempo.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 6 (11.1.):

1° Adrien Van Beveren (F), Honda, 6:30.39 ore

2° Ricky Brabec (USA), Honda, +1:21 min.

3° Toby Price (AUS), KTM, +1:49

4° Daniel Sanders (AUS), KTM, +3:32

5° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:07

6° Ross Branch (BW), Hero, +7:56

7° Kevin Benavides (RA), KTM, +12:19

8° Stefan Svitko (SK), KTM, +13:08

9° Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:57

10° Joan Barreda (E), Hero, +29:58