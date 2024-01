Dakar, etapa 6: dupla vitória da Honda e liderança na classificação geral!

A sexta etapa do Rali Dakar 2024 foi especial: Os concorrentes entraram numa etapa de duas partes na quinta-feira e não sabiam de antemão onde iriam passar a noite. Às 16h00 locais (a Arábia Saudita está duas horas à frente da CET), o primeiro dia da prova terminou, independentemente do local onde os pilotos se encontravam nessa altura. Existem vários acampamentos ao longo do percurso e todos tinham de se certificar de que conseguiam chegar ao mais próximo. Isto significou que alguns pilotos tiveram de abrandar entre eles para poupar combustível.

A ordem de partida também foi diferente do habitual: em vez do vencedor do dia anterior (Pablo Quintanilla), o último dos pilotos do RallyGP, Joan Barreda (Hero), que foi 26º na quarta-feira, abriu a corrida. Quintanilla começou a corrida em 17º lugar, uma vez que só restam 17 pilotos na categoria principal.



A etapa teve mais de 766 quilómetros numa volta em torno de Shubaytah através do "Bairro Vazio", 532 dos quais foram etapas especiais.



Desde o primeiro ponto de controlo, aos 58 quilómetros, Ricky Brabec, que partiu em décimo primeiro lugar, estava praticamente na liderança, entre 14 segundos e 1:26 minutos à frente do seu companheiro de equipa na Honda, Adrien Van Beveren.



Van Beveren assumiu a liderança pela primeira vez ao quilómetro 398, com 12 segundos de vantagem sobre Brabec e 2:35 minutos sobre o piloto da Red Bull KTM, Toby Price. No final da corrida, o francês tinha aumentado a sua vantagem sobre Brabec para 1:21 minutos, enquanto Price estava a 1:49 minutos nesta altura. Como o anterior líder Ross Branch (Hero) perdeu 7:56 minutos e o anterior segundo Nacho Cornejo (Honda) 14:57 minutos, Brabec é o novo líder da classificação geral!



O americano Brabec está agora 2:48 min à frente de Branch e 6:37 min à frente de Cornejo. O vencedor da etapa Van Beveren é o quarto, 13:02 min atrás. Toby Price (Red Bull KTM) é o melhor piloto do grupo de Pierer em quinto lugar na geral, mas já está 28:17 min atrás.



O vencedor de quarta-feira, Quintanilla, parou no quilómetro 188 sem combustível e perdeu 1:24 horas como resultado. Isto significa que as hipóteses do chileno de terminar o Dakar no pódio desapareceram.



O resultado provisório ainda pode mudar devido a penalizações de tempo ou créditos.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 6 (11.1.):

1º Adrien Van Beveren (F), Honda, 6:30.39 horas

2º Ricky Brabec (EUA), Honda, +1:21 min

3º Toby Price (AUS), KTM, +1:49

4º Daniel Sanders (AUS), KTM, +3:32

5º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:07

6º Ross Branch (BW), Hero, +7:56

7º Kevin Benavides (RA), KTM, +12:19

8º Stefan Svitko (SK), KTM, +13:08

9º Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:57

10º Joan Barreda (E), Hero, +29:58