Étape du marathon : éparpillé au bout du monde

Pas de téléphone portable, pas de masseur, pas de mécanicien. Un parfum d'aventure et de romantisme flotte sur le Dakar 2024. Les pilotes dorment aujourd'hui à la belle étoile, répartis dans six bivouacs. Et pour certains, la journée s'annonce longue.

Première sur le Dakar : pour la première fois de son histoire, une étape a été divisée en deux parties, la performance des pilotes déterminant la longueur de leur journée de demain à travers l'empty quarter. A 8h00 précises, Joan Barreda a été le premier pilote à s'élancer dans le désert. A 16h00 précises, tous les coureurs devaient se rendre au bivouac le plus proche parmi les sept bivouacs installés le long du parcours. Et bivouac veut vraiment dire bivouac. Pas de mécaniciens, pas d'outils de communication. En théorie, les pilotes ne devraient même pas connaître leur position exacte sur l'étape. En pratique, la tête de course au moins devrait pouvoir se faire une idée générale de qui a bien réussi la première partie de cette sixième étape.

Au bivouac F, le plus proche de l'arrivée de demain (avec douche !) après 516 kilomètres, 12 coureurs ont l'occasion de discuter de la journée d'aujourd'hui. Tous appartiennent à la catégorie GP (la plus élevée), dont tous les pilotes d'usine de Honda, KTM, Husqvarna, GASGAS et Hero encore enlice . Pour eux, la journée de demain sera courte et serrée : 110 kilomètres encore, puis ils pourront profiter d'une journée de repos prolongée jusqu'à dimanche, où ils devront à nouveau parcourir près de 900 ( !) kilomètres de manière très intensive.

Tobias Ebster : deuxième vague

Au bivouac E, les coureurs ont suffisamment de place pour dérouler leurs sacs de couchage : Seuls 7 pilotes sont arrivés jusqu'ici, dont l'Autrichien Tobi Ebster, leader du classement Malle-Moto, et Bradley Cox, fils de la légende du désert Alfie. L'Américain Mason Klein, pilote de l'usine Kove, est lui aussi un vrai pilote de la catégorie GP qui passe la nuit dans ce camp douillet.

C'est au bivouac D que les files d'attente devant les toilettes mobiles seront les plus longues : 42 coureurs s'y pressent. Demain, la journée la plus longue sera celle de l'Espagnol Javi Vega sur sa Yamaha: seul au monde, il passe la nuit au bivouac A après seulement 200 kilomètres parcourus et sait qu'il devra faire le double demain pour atteindre l'arrivée à Shubaytah.

Ce sont précisément ces histoires qui font la magie du Dakar. S'il y parvient demain, il sera l'un de ces héros qui se font année après année sur le rallye le plus difficile du monde, perpétuant la légende du désert, chapitre après chapitre.