Tappa della maratona: dispersi alla fine del mondo

Una prima volta al Rally Dakar: per la prima volta nella sua storia, una tappa è stata divisa in due parti, con le prestazioni dei piloti che hanno deciso la durata della loro giornata attraverso il quartiere vuoto di domani. Joan Barreda è stato il primo pilota a partire nel deserto alle 8.00 in punto. Alle 16:00 in punto, tutti i corridori hanno dovuto dirigersi verso il più vicino dei sette bivacchi totali allestiti lungo il percorso. E bivacco significa proprio bivacco. Niente meccanici, niente strumenti di comunicazione. In teoria, i piloti non dovrebbero nemmeno conoscere la loro posizione esatta nella tappa. In pratica, però, almeno i leader dovrebbero essere in grado di farsi un'idea approssimativa di chi ha completato la prima parte di questa sesta tappa e in che modo.

Nel bivacco F, il più vicino all'arrivo di domani (con doccia!) dopo 516 chilometri, 12 corridori hanno la possibilità di parlare della giornata di oggi. Tutti appartengono alla (massima) categoria GP, compresi tutti i piloti ufficiali di Honda, KTM, Husqvarna, GASGAS e Heroche sono ancora in gara . Domani sarà una giornata breve e dolce per loro: 110 chilometri da percorrere, poi potranno godersi un giorno di riposo prolungato fino a domenica, quando l'azione riprenderà con quasi 900 (!) chilometri di gare intense.

Tobias Ebster: seconda ondata

Nel bivacco E, i corridori hanno spazio sufficiente per stendere i loro sacchi a pelo: Solo 7 piloti sono arrivati fin qui, tra cui l'austriaco Tobi Ebster, leader della classifica Malle-Moto, e Bradley Cox, figlio della leggenda del deserto Alfie. Con il pilota di Kove works Mason Klein dagli Stati Uniti, anche un vero pilota della categoria GP passerà la notte in questo accogliente accampamento.

Le code davanti ai bagni mobili saranno le più lunghe del Bivacco D: 42 corridori si contendono il posto. 28 speranzosi sono arrivati fino al bivacco C, 25 solo fino al bivacco B. La giornata più lunga domani sarà per lo spagnolo Javi Vega sulla sua Yamaha: oggi passerà la notte da solo nel bivacco A dopo aver percorso solo 200 chilometri e sa che domani dovrà percorrere il doppio della distanza per raggiungere iltraguardo di Shubaytah.

Sono queste le storie che fanno la magia della Dakar. Se domani ce la farà, sarà uno di quegli eroi che, anno dopo anno, si sono affermati nel rally del deserto più duro del mondo e continueranno a scrivere la leggenda del deserto, capitolo dopo capitolo.