Etapa da maratona: dispersos no fim do mundo

Uma estreia no Rali Dakar: pela primeira vez na sua história, uma etapa foi dividida em duas partes, com o desempenho dos pilotos a decidir a duração do dia de amanhã no deserto. Joan Barreda foi o primeiro piloto a partir para o deserto às 8h00 em ponto. Às 16h00 em ponto, todos os pilotos tiveram de se dirigir para o mais próximo de um total de sete acampamentos montados ao longo do percurso. E bivouac significa mesmo bivouac. Sem mecânicos, sem ferramentas de comunicação. Teoricamente, os pilotos nem sequer deveriam saber a sua posição exacta na etapa. Na prática, no entanto, pelo menos os chefes de fila devem poder ter uma ideia aproximada de quem completou a primeira parte desta sexta etapa e com que qualidade.

No acampamento F, que é o mais próximo da chegada (com duche!), após 516 quilómetros, 12 ciclistas têm a oportunidade de falar sobre o dia de hoje. Todos eles pertencem à categoria GP (mais alta), incluindo todos os pilotos de fábrica da Honda, KTM, Husqvarna, GASGAS e Heroque ainda estão em competição . Amanhã será um dia curto e doce para eles: 110 quilómetros para percorrer, depois podem desfrutar de um dia de descanso prolongado até domingo, quando a ação recomeça com quase 900 (!) quilómetros de corridas intensas.

Tobias Ebster: segunda vaga

No bivouac E, os ciclistas têm espaço suficiente para estender os sacos-cama: Apenas 7 pilotos conseguiram chegar até aqui, incluindo o austríaco Tobi Ebster, líder da classificação da Malle-Moto, e Bradley Cox, filho da lenda do deserto Alfie. Com o piloto da Kove Works, Mason Klein, dos EUA, um verdadeiro piloto da categoria GP também está a passar a noite neste acampamento acolhedor.

As filas em frente às casas de banho móveis serão as mais longas do Bivouac D: 42 pilotos lutam por espaço aqui. 28 pilotos esperançados chegaram ao bivouac C, 25 apenas ao bivouac B. O dia mais longo de amanhã será para o espanhol Javi Vega na sua Yamaha: ele passa hoje a noite sozinho no bivouac A, depois de ter percorrido apenas 200 quilómetros e sabe que terá de percorrer o dobro da distância amanhã para chegarà meta em Shubaytah.

São estas as histórias que fazem a magia do Dakar. Se ele conseguir amanhã, será um desses heróis que se fazem ano após ano no mais duro rali do deserto do mundo e que continuam a escrever a lenda do deserto, capítulo após capítulo.