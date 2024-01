Tobias Ebster (KTM) : Journée marathon sans filet

Pour le pilote KINI Red Bull-KTM Tobias Ebster, les choses continuent de se dérouler comme prévu lors de la 46e édition du rallye Dakar. Le débutant du Dakar, âgé de 26 ans, s'est classé 16e jeudi lors de la première partie de l'étape marathon de 48 heures, qui ne fait pas l'unanimité, sur plus de 600 kilomètres.

Le neveu de Heinz Kinigadner, conseiller KTM, était à environ 46 minutesdu vainqueur français Adrien Van Beveren sur sa Honda d'usineau dernier point de contrôle. Le temps de 6h30 réalisé par Van Beveren sur le marathon a également été impressionnant. La journée de course s'est terminée à 16 heures, heure locale, et les coureurs de tête ont réussi à atteindre le point de contrôle F au kilomètre 513.

Revenons à Tobias Ebster, nouveau venu sur le Dakar et ancien crossman : au total, le débutant de Zillertal se maintient virtuellement dans le top 20, il a progressé jeudi jusqu'à la 18e position. Après la première heure et demie de course, il était même déjà en 16e position! Brian Cox, le fils de la légende du rallye sud-africain Alfie Cox, qui est arrivé en 16e position jeudi et qui a beaucoup plus d'expérience en rallye, sera une référence importantepour le Tyrolien.

Les bivouacs des as de la moto se trouvent actuellement dans une zone où il n'y a pas non plus de connexion Internet utilisable. Ainsi, Ebster et son équipage n'ont pas pu établir de contact avec le monde extérieur en fin d'après-midi, heure locale. Même l'oncle Heinz Kinigadner a dû capituler.