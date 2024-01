Tobias Ebster (KTM): giornata di maratona senza rete

Le cose continuano ad andare secondo i piani per il pilota del KINI Red Bull KTM Tobias Ebster alla 46ª edizione del Rally Dakar. Il 26enne debuttante alla Dakar ha conquistato il 16° posto nella prima parte della tappa maratona di 48 ore, non del tutto priva di controversie, su oltre 600 chilometri, giovedì scorso.

Il nipote del consulente KTM Heinz Kinigadner era a circa 46 minuti dal vincitore francese Adrien Van Beveren sulla sua Honda ufficialeall'ultimo checkpoint. Anche il tempo di vittoria di Van Beveren nella maratona di giovedì, pari a 6:30 ore, è stato impressionante. La giornata di gara si è conclusa alle 16:00 ora locale, con i primi classificati che hanno raggiunto il punto di controllo F al chilometro 513.

Torniamo al nuovo arrivato alla Dakar ed ex crossista Tobias Ebster: l'esordiente della Zillertal è già nella top 20 virtuale, essendo migliorato giovedì fino alla 18ª posizione .Dopo la prima ora e mezza , si trovavabrevemente inP16! Un punto di riferimento importanteper il tirolese è Brian Cox, il figlio della leggenda sudafricana dei rally Alfie Cox, che ha concluso in P16 giovedì e ha un'esperienza di rally decisamente superiore.

I bivacchi degli assi della moto si trovano attualmente in una zona dove non ci sono connessioni internet utilizzabili. Di conseguenza, Ebster e il suo equipaggio non sono riusciti a mettersi in contatto con il mondo esterno nel tardo pomeriggio ora locale. Anche lo zio Heinz Kinigadner ha dovuto capitolare.