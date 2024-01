Tobias Ebster (KTM): Dia de maratona sem rede

O austríaco Tobias Ebster, estreante no Dakar, terminou a primeira grande parte da etapa de 48 horas na quinta-feira em 18º lugar na classe das motos com a sua KTM

As coisas continuam a correr de acordo com o planeado para Tobias Ebster, piloto da KINI Red Bull KTM, na 46ª edição do Rali Dakar. O estreante no Dakar, de 26 anos, ficou em 16º lugar na primeira parte da não totalmente incontroversa etapa maratona de 48 horas, ao longo de mais de 600 quilómetros, na quinta-feira.

O sobrinho do consultor da KTM, Heinz Kinigadner, estava cerca de 46 minutos atrásdo vencedor francês Adrien Van Beveren , na sua Honda de fábrica,no último ponto de controlo. O tempo de 6:30 horas de Van Beveren na maratona de quinta-feira também foi impressionante. O dia de corrida terminou às 16h00, hora local, com os melhores pilotos a chegarem ao ponto de controlo F, no quilómetro 513.

De volta ao recém-chegado ao Dakar e ex-crosser Tobias Ebster: o novato do Zillertal já está no top 20 virtual geral, tendo melhorado para a 18ª posição na quinta-feira .Após a primeira hora e meia ,ele estava brevemente emP16! Uma referência importantepara o tirolês é Brian Cox, o filho da lenda sul-africana dos ralis Alfie Cox, que terminou em P16 na quinta-feira e tem muito mais experiência em ralis.

Os bivouacs dos ases das motos estão atualmente localizados numa zona onde não existem ligações à Internet. Como resultado, Ebster e a sua equipa não conseguiram estabelecer contacto com o mundo exterior no final da tarde, hora local. O tio Heinz Kinigadner também teve de capitular.