Derrière Honda et Hero : KTM est malgré tout assuré de son succès

Ces deux dernières années, la victoire au Rallye Dakar est revenue à des pilotes du groupe Pierer. En 2022, Sam Sunderland a remporté le rallye le plus difficile du monde sur GASGAS et l'année dernière, Kevin Benavides a gagné sur une KTM. Mais en 2024, KTM n'avait remporté qu'une seule étape jusqu'à jeudi (Benavides lundi) et au classement général, après la première partie de la nouvelle étape de 48h, trois Honda et une Hero devancent le meilleur pilote KTM.

Ricky Brabec (Honda) a repris la tête du classement général jeudi au pilote Hero Ross Branch. Après évaluation du classement intermédiaire jeudi, l'Américain devance Toby Price, le pilote Red Bull KTM, qui occupe la cinquième place. Juste derrière, et pratiquement dans le même temps, Kevin Benavides est également à près d'une demi-heure.

Le manager de l'équipe KTM Rallye, Andreas Hölzl, reste néanmoins positif et confiant. "Les gars ont fait un excellent travail durant cette longue, chaude et très difficile journée dans le désert. L'étape s'est bien déroulée pour les deux pilotes, sans problème ni erreur", s'est réjoui l'Autrichien. "Les deux ont atteint le bivouac F, ce qui ne leur laisse plus que 120 kilomètres à parcourir vendredi".

"Les deux pilotes sont en bonne position pour le reste de l'étape, avant une journée de repos bien méritée", a expliqué Hölzl, qui a repris le poste de Rallye Team Manager chez KTM à Norbert Stadlbauer en septembre 2023. "Nous n'avons pas encore atteint la moitié du rallye, mais tout semble bien se passer et nous sommes encore pleinement engagés dans la lutte pour la tête du classement".

Les voix des pilotes n'étaient pas disponibles jeudi, car les bivouacs coupent les pilotes du monde extérieur.

Dakar 2024, résultats provisoires de l'étape 6, partie 1 (11.1.) :

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 6:30,39 heures.

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +1:21 min

3. Toby Price (AUS), KTM, +1:49

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +3:32

5. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:07

6. Ross Branch (BW), Hero, +7:56

7. Kevin Benavides (RA), KTM, +12:19

8. Stefan Svitko (SK), KTM, +13:08

9. Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:57

10. Joan Barreda (E), Hero, +29:58

Classement général provisoire après l'étape 6, partie 1 (11.1.) :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 25:40,50 heures

2. Ross Branch (BW), Hero, +2:48 min

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:37

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +13:02

5. Toby Price (AUS), KTM, +28:17

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:28

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +36:08

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +46:23

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:03,13 h

10. Joan Barreda (E), Hero, +1:04,44