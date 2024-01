Dietro Honda e Hero: KTM è comunque certa del successo

Negli ultimi due anni, la vittoria del Rally Dakar è andata a piloti del Gruppo Pierer. Nel 2022, Sam Sunderland ha vinto il rally più duro del mondo su GASGAS, mentre l'anno scorso Kevin Benavides ha vinto su KTM. Ma nel 2024, KTM aveva vinto solo una tappa prima di giovedì (Benavides lunedì) e nella classifica generale dopo la prima parte della nuova tappa di 48 ore, tre Honda e una Hero sono davanti al miglior pilota KTM.

Ricky Brabec (Honda) ha preso il comando della classifica generale dal pilota Hero Ross Branch giovedì. Lo statunitense ha 28:17 minuti di vantaggio sul pilota Red Bull KTM Toby Price, che si trova al 5° posto dopo la valutazione della classifica intermedia di giovedì. Subito dietro di lui e praticamente allo stesso tempo c'è Kevin Benavides, che ha un ritardo di quasi mezz'ora.

Tuttavia, il Team Manager di KTM Rally Andreas Hölzl rimane positivo e pieno di fiducia. "I ragazzi hanno fatto un lavoro eccellente in questa lunga, calda e durissima giornata nel deserto. La tappa è andata bene per entrambi i piloti, senza problemi o errori", ha detto l'austriaco. "Entrambi hanno raggiunto il bivacco F, il che significa che dovranno completare solo 120 chilometri venerdì".

"Entrambi i piloti sono in una buona posizione per il resto della tappa prima del meritato giorno di riposo in programma", ha spiegato Hölzl, che ha assunto la carica di Rally Team Manager di KTM da Norbert Stadlbauer nel settembre 2023. "Non abbiamo ancora raggiunto la metà del rally, ma tutto sembra andare bene e siamo ancora pienamente in lotta per la testa della corsa".

Giovedì non ci sono state voci da parte dei piloti, poiché i bivacchi li hanno isolati dal mondo esterno.

Dakar 2024, risultati provvisori tappa 6, parte 1 (11.1.):

1° Adrien Van Beveren (F), Honda, 6:30.39 ore

2° Ricky Brabec (USA), Honda, +1:21 min.

3° Toby Price (AUS), KTM, +1:49

4° Daniel Sanders (AUS), KTM, +3:32

5° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:07

6° Ross Branch (BW), Hero, +7:56

7° Kevin Benavides (RA), KTM, +12:19

8° Stefan Svitko (SK), KTM, +13:08

9° Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:57

10° Joan Barreda (E), Hero, +29:58

Classifica generale provvisoria dopo la tappa 6, parte 1 (11.1.):

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 25:40.50 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +2:48 min.

3° Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:37

4° Adrien Van Beveren (F), Honda, +13:02

5° Toby Price (AUS), KTM, +28:17

6° Kevin Benavides (RA), KTM, +28:28

7° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +36:08

8° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +46:23

9° Stefan Svitko (SK), KTM, +1:03,13 h

10° Joan Barreda (E), Hero, +1:04,44