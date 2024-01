Atrás da Honda e da Hero: a KTM está, no entanto, certa do seu sucesso

Nos últimos dois anos, a vitória no Rali Dakar foi para os pilotos do Grupo Pierer. Em 2022, Sam Sunderland venceu o rali mais difícil do mundo com a GASGAS, enquanto no ano passado Kevin Benavides venceu com uma KTM. Mas em 2024, a KTM só tinha vencido uma etapa antes de quinta-feira (Benavides na segunda-feira) e na classificação geral após a primeira parte da nova etapa de 48 horas, três Honda e uma Hero estão à frente do melhor piloto da KTM.

Ricky Brabec (Honda) assumiu a liderança da classificação geral do piloto da Hero, Ross Branch, na quinta-feira. O americano tem 28:17 minutos de vantagem sobre o piloto da Red Bull KTM, Toby Price, que está em 5º lugar após a avaliação da classificação intermédia na quinta-feira. Logo atrás dele e praticamente ao mesmo tempo está Kevin Benavides, que também está quase meia hora atrás.

No entanto, o Diretor da Equipa de Ralis da KTM, Andreas Hölzl, mantém-se positivo e cheio de confiança. "Os rapazes fizeram um excelente trabalho neste dia longo, quente e muito duro no deserto. A etapa correu bem para ambos os pilotos, sem quaisquer problemas ou erros", disse o austríaco. "Ambos chegaram ao acampamento F, o que significa que só têm de completar 120 quilómetros na sexta-feira."

"Ambos os pilotos estão numa boa posição para o resto da etapa antes do merecido dia de descanso", explicou Hölzl, que assumiu o cargo de Rally Team Manager na KTM de Norbert Stadlbauer em setembro de 2023. "Ainda não chegámos a meio do rali, mas tudo parece estar bem e ainda estamos totalmente na luta pela liderança."

Não houve vozes dos pilotos na quinta-feira, pois os bivouacs isolaram os pilotos do mundo exterior.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 6, parte 1 (11.1.):

1º Adrien Van Beveren (F), Honda, 6:30.39 horas

2º Ricky Brabec (EUA), Honda, +1:21 min

3º Toby Price (AUS), KTM, +1:49

4º Daniel Sanders (AUS), KTM, +3:32

5º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:07

6º Ross Branch (BW), Hero, +7:56

7º Kevin Benavides (RA), KTM, +12:19

8º Stefan Svitko (SK), KTM, +13:08

9º Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:57

10º Joan Barreda (E), Hero, +29:58

Classificação geral provisória após a etapa 6, parte 1 (11.1.)

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 25:40.50 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +2:48 min

3º Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:37

4º Adrien Van Beveren (F), Honda, +13:02

5º Toby Price (AUS), KTM, +28:17

6º Kevin Benavides (RA), KTM, +28:28

7º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +36:08

8º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +46:23

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:03,13 h

10º Joan Barreda (E), Hero, +1:04,44