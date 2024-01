Dakar, étape 6 : Honda s'impose - et est en tête du classement général

La sixième étape du Rallye Dakar s'est déroulée sur deux jours, jeudi et vendredi, et a vu le triomphe de l'as Honda Adrien Van Beveren. Au classement général, seul Hero peut tenir tête aux Japonais.

La sixième étape s'est déroulée sur 766 kilomètres en boucle autour de Shubaytah à travers le "Quartier vide", dont 532 en spéciale. Elle s'est déroulée sur deux jours et le jeudi, les meilleurs ont atteint le bivouac au km 513 : Luciano et Kevin Benavides, Nacho Cornejo, Adrien Van Beveren, Toby Price, Joan Barreda, Ross Branch, Ricky Brabec, Stefan Svitko, Daniel Sanders, Antonio Maio et Martin Michek.

Vendredi matin, la course a repris à 6h20 heure locale, l'Arabie Saoudite ayant deux heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale. Adrien Van Beveren, qui avait virtuellement 1:21 min d'avance sur son coéquipier Honda Ricky Brabec lors de l'interruption de la course jeudi à 16h, a réussi à porter son avance à 4:13 min sur Toby Price à l'arrivée, le Français fêtant ainsi sa quatrième victoire d'étape sur le Dakar. Price, le pilote KTM de l'équipe Red Bull, est de plus en plus performant et a réussi à prendre la deuxième place du classement du jour à Brabec (+5:02 min).



Au classement général, le peloton de tête s'est resserré : L'Américain Brabec a pris la tête et devance désormais le pilote Hero Ross Branch du Botswana de 51 sec. Les pilotes Honda Nacho Cornejo (+8:14 min) et Van Beveren (+9:21 min), respectivement troisième et quatrième, ont encore des chances de victoire, tandis que Price, le meilleur du groupe Pierer, est cinquième et a déjà 27 min de retard.



Les résultats sont provisoires, des pénalités de temps ou des crédits peuvent encore entraîner des changements.

Dakar 2024, résultat provisoire de l'étape 6 (11/12 janvier) :

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57,29 heures.

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24