Dakar, etapa 6: Honda vence - e lidera a classificação geral

A sexta etapa do Rali Dakar foi disputada ao longo de dois dias, na quinta e sexta-feira, com o ás da Honda Adrien Van Beveren a triunfar. Na classificação geral, apenas a Hero pode fazer frente aos japoneses.

A sexta etapa percorreu 766 quilómetros em volta de Shubaytah através do "Bairro Vazio", dos quais 532 de especiais. Realizada em dois dias, na quinta-feira os melhores ciclistas chegaram ao acampamento no quilómetro 513: Luciano e Kevin Benavides, Nacho Cornejo, Adrien Van Beveren, Toby Price, Joan Barreda, Ross Branch, Ricky Brabec, Stefan Svitko, Daniel Sanders, Antonio maio e Martin Michek.

A corrida continuou na manhã de sexta-feira às 6h20 locais, com a Arábia Saudita duas horas à frente da CET. Adrien Van Beveren, que tinha praticamente 1:21 minutos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa na Honda, Ricky Brabec, quando a prova foi interrompida às 16h00 de quinta-feira, conseguiu aumentar a sua vantagem para 4:13 minutos sobre Toby Price no final, com o francês a celebrar a sua quarta vitória de etapa no Dakar. O piloto da KTM da equipa Red Bull, Price, está cada vez melhor e conseguiu conquistar o segundo lugar na classificação diária a Brabec (+5:02 min).



A liderança na classificação geral tornou-se mais apertada: O americano Brabec assumiu a liderança e tem agora 51 segundos de vantagem sobre o piloto da Hero, Ross Branch, do Botswana. Os pilotos da Honda Nacho Cornejo (+8:14 min) e Van Beveren (+9:21 min) ainda têm hipóteses de vencer em terceiro e quarto, enquanto Price, o melhor do grupo Pierer, já está 27 min atrás em quinto.



Os resultados são provisórios e podem estar sujeitos a alterações devido a penalizações de tempo ou créditos.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 6 (11/12 Jan):

1º Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 horas

2º Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3º Ricky Brabec (EUA), Honda, +5:02

4º Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5º Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7º Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8º Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10º Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24