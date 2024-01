Tras la etapa maratón: las voces de los líderes

Una etapa, dos días: Tras la primera etapa de 48 horas con varios vivacs a lo largo de la ruta, los líderes están aún más cerca antes de la jornada de descanso de mañana. Menos de un minuto separa al líder Ricky Brabec del segundo clasificado, Ross Branch. Los dos pilotos de Honda, Nacho Cornejo y Adrien van Beveren, están a menos de 10 minutos, y los dos pilotos del Red Bull KTM Factory Racing, Toby Price y Kevin Benavides, a menos de media hora. Una cosaes cierta: ¡la segunda semana del Rally Dakar sigue siendo apasionante!

Ricky Brabec, Honda, líder de la general:

Los dos últimos días han sido muy divertidos. Especialmente la acampada de anoche fue divertida, aunque no pude dormir mucho. Ha sido una etapa larga, pero si hubiéramos empezado ayer una hora antes, podríamos haberla hecho en un día. Vale, me duelen un poco los dedos de tanto agarrarme, pero por lo demás estoy bien. Algunos dicen que es demasiado, pero ¡esto es el Dakar! No tiene que ser fácil. Mi primer objetivo era llegar al día de descanso. Ya lo he conseguido. Ahora quiero terminar. Empezaré la segunda semana al 110%.

Ross Branch, Hero, 2º en la general:

Una de las etapas más duras de toda mi carrera. Ayer 530 kilómetros hasta el vivac, y hoy la arena de las dunas estaba extremadamente blanda. Ahora sólo puede ser más fácil. Lo importante es que piloto y moto han llegado sanos y salvos. Es una pena que sea el último piloto Hero que queda. Mi equipo Hero Motorsports se merecía algo más. Será más difícil para mí la próxima semana porque ya no tengo el apoyo de mis compañeros de equipo. Pero es lo que hay. Mi objetivo es ganar el Dakar para Hero. Presionaré y al mismo tiempo intentaré minimizar los riesgos.

Nacho Cornejo, Honda, 3º en la general:

¡Qué experiencia! Ha sido una etapa muy larga. Al tener que salir tan adelante, estaba claro que podía perder mucho tiempo. Tuve que liderar la mitad de la etapa, así que mi déficit fue limitado. Afronto la segunda semana satisfecho y tranquilo. Por supuesto, en un Dakar hay altibajos, pero incluso en mis días menos buenos mi rendimiento ha sido sólido. Puede que mi posición de salida no fuera siempre la ideal, pero pude compensarlo con velocidad y una buena navegación.

Adrien Van Beveren, Honda, 4º en la general y ganador de la etapa de 48 horas:

Ayer apreté al máximo y alcancé a todos mis rivales directos. Luego me di cuenta de que me quedaba poco combustible y aflojé la presión. Los demás debieron de tener el mismo problema, porque no me volvieron a adelantar, a pesar de que puse el modo "Eco" en mi Honda y piloté con la misma eficacia que aprendí en la carrera de playa de Le Touquet. Estoy muy contento porque he podido desarrollar todo mi potencial. No me importa que a veces haya sido muy duro. Eso forma parte de nuestro deporte. La segunda semana también promete ser dura, pero todo es posible. Tengo que mantener la misma prudencia y concentración. El hecho de que vaya a abrir la segunda semana como titular no facilita las cosas.

Dakar 2024, resultado provisional de la 6ª etapa (11/12 de enero):

1° Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 horas

2° Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3° Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4° Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5° Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6°. 6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. José Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Además:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Clasificación general provisional tras la 6ª etapa (11/12 ene):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 horas

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 seg

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), KTM, +27:00 Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Además:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22