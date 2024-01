Après l'étape marathon : les voix des leaders

Une étape, deux jours : Après la première épreuve de 48 heures avec différents bivouacs le long du parcours, le peloton de tête s'est encore resserré avant la journée de repos de demain. Moins d'une minute sépare le leader Ricky Brabec de son dauphin Ross Branch. Les deux pilotes Honda Nacho Cornejo et Adrien van Beveren ont moins de 10 minutes de retard, les deux pilotes Red Bull KTM Factory Racing Toby Price et Kevin Benavides moins d'une demi-heure. Une chose est sûre : la deuxième semaine du Dakar Rally reste passionnante !

Ricky Brabec, Honda, leader du classement général :

Les deux derniers jours ont été amusants. Le camping de la nuit dernière était particulièrement amusant, même si je n'ai pas beaucoup dormi. C'était une longue étape, mais si nous étions partis une heure plus tôt hier, nous aurions pu la faire en une seule journée. Bon, j'ai un peu mal aux doigts à force d'embrayer, mais sinon je vais bien. Certains disent que c'est trop, mais bon : c'est le Dakar ! Il paraît que ce n'est pas facile. Mon premier objectif était d'arriver jusqu'au jour de repos. C'est fait, c'est fait. Maintenant, je veux finir. Je vais commencer la deuxième semaine à 110% !

Ross Branch, Hero, 2e au classement général :

Une des étapes les plus dures de toute ma carrière. Hier, 530 km jusqu'au bivouac, et aujourd'hui le sable dans les dunes était extrêmement mou. Maintenant, cela ne peut que devenir plus facile. Ce qui compte, c'est que le pilote et la moto soient arrivés sains et saufs. C'est dommage que je sois le dernier pilote Hero encore en lice. Mon équipe Hero Motorsports aurait mérité autre chose ! Pour moi, la semaine prochaine sera plus difficile, car je n'aurai plus le soutien de mes coéquipiers. Mais c'est comme ça. Mon objectif est de gagner le Dakar pour Hero. Je vais pousser tout en essayant de minimiser les risques.

Nacho Cornejo, Honda, 3e au classement général :

Quelle expérience ! C'était une longue étape. Comme je devais partir loin devant, il était clair que je pouvais potentiellement perdre beaucoup de temps. J'ai dû mener la moitié du relais, mon retard est donc limité. J'aborde la deuxième semaine avec satisfaction et sérénité. Bien sûr, tu as des hauts et des bas pendant un Dakar, mais même dans mes moins bons jours, ma performance était solide. Peut-être que ma position de départ n'était pas toujours idéale, mais j'ai pu compenser avec de la vitesse et une bonne navigation.

Adrien Van Beveren, Honda, 4e au classement général et vainqueur de l'étape de 48 heures :

Hier, j'ai poussé fort et j'ai rattrapé tous mes rivaux directs. Puis j'ai réalisé que j'étais à court d'essence et j'ai relâché la pression. Les autres ont dû avoir le même problème, car je n'ai plus été dépassé, même si je suis passé en mode "éco" sur ma Honda et que j'ai roulé de manière efficace, comme je l'ai appris lors de la course sur la plage du Touquet. Je suis très satisfait car j'ai pu exploiter tout mon potentiel. Le fait que ce soit assez dur par moments ne me dérange pas. Cela fait partie de notre sport. La deuxième semaine s'annonce tout aussi difficile, mais tout est encore possible. Je dois rester à la fois prudent et concentré. Le fait que je commence la deuxième semaine en tant que starter ne facilite pas les choses.

Dakar 2024, résultats provisoires de l'étape 6 (11/12 janvier) :

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57,29 heures

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

En outre :

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classement général provisoire après l'étape 6 (11/12.1.) :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 heures

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

En outre :

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22