Dopo la tappa della maratona: le voci dei leader

Una tappa, due giorni: Dopo la prima tappa di 48 ore con vari bivacchi lungo il percorso, i leader sono ancora più vicini in vista della giornata di riposo di domani. Meno di un minuto separa il leader Ricky Brabec dal secondo classificato Ross Branch. I due piloti Honda Nacho Cornejo e Adrien van Beveren sono a meno di 10 minuti, i due piloti Red Bull KTM Factory Racing Toby Price e Kevin Benavides a meno di mezz'ora. Una cosaè certa: la seconda settimana del Rally Dakar rimane emozionante!

Ricky Brabec, Honda, leader della classifica generale:

Gli ultimi due giorni sono stati divertenti. Soprattutto il campeggio di ieri sera è stato divertente, anche se non ho dormito molto. È stata una tappa lunga, ma se fossimo partiti un'ora prima ieri, avremmo potuto fare tutto in un giorno. Ok, le dita mi fanno un po' male per il continuo stringere, ma per il resto sto bene. C'è chi dice che è troppo, ma è la Dakar! Non dovrebbe essere facile. Il mio primo obiettivo era arrivare al giorno di riposo. L'ho raggiunto. Ora voglio finire. Inizierò la seconda settimana al 110 per cento!

Ross Branch, Hero, 2° posto assoluto:

Una delle tappe più dure di tutta la mia carriera. Ieri 530 chilometri fino al bivacco e oggi la sabbia delle dune era estremamente soffice. Ora può solo diventare più facile. L'importante è che pilota e moto siano arrivati sani e salvi. È un peccato che io sia l'ultimo pilota Hero rimasto. Ilmio team Hero Motorsports meritava qualcos'altro! La prossima settimana sarà più dura per me, perché non ho più il supporto dei miei compagni di squadra. Ma è così. Il mio obiettivo è vincere la Dakar per la Hero. Spingerò e allo stesso tempo cercherò di ridurre al minimo i rischi.

Nacho Cornejo, Honda, 3° posto assoluto:

Che esperienza! È stata una tappa lunga. Dovendo partire così avanti, era chiaro che avrei potuto perdere molto tempo. Ho dovuto condurre per metà della tappa, quindi il mio deficit è stato limitato. Vado alla seconda settimana soddisfatto e sereno. Naturalmente ci sono alti e bassi durante una Dakar, ma anche nei giorni meno buoni le mie prestazioni sono state solide. Forse la mia posizione di partenza non era sempre ideale, ma sono riuscito a compensare con la velocità e una buona navigazione.

Adrien Van Beveren, Honda, 4° posto assoluto e vincitore della tappa di 48 ore:

Ieri ho spinto molto e ho raggiunto tutti i miei diretti avversari. Poi mi sono accorto di essere a corto di carburante e ho tolto la pressione. Gli altri devono aver avuto lo stesso problema, perché non mi hanno più sorpassato, anche se ho attivato la modalità "Eco" sulla mia Honda e ho guidato con la stessa efficienza che ho imparato alla gara sulla spiaggia di Le Touquet. Sono molto contento perché sono riuscito a esprimere tutto il mio potenziale. Non mi dispiace che a volte sia stata piuttosto dura. È parte integrante del nostro sport". Anche la seconda settimana si preannuncia dura, ma tutto è ancora possibile. Devo rimanere altrettanto cauto e concentrato. Il fatto che aprirò la seconda settimana da titolare non rende le cose più facili.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 6 (11/12 gennaio):

1° Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 ore

2° Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3° Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4° Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5° Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Inoltre:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classifica generale provvisoria dopo la tappa 6 (11/12 gennaio):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 ore

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Inoltre:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22