Após a etapa da maratona: as vozes dos líderes

Uma etapa, dois dias: Após a primeira etapa de 48 horas com vários acampamentos ao longo do percurso, os líderes estão ainda mais próximos antes do dia de descanso de amanhã. Menos de um minuto separa o líder Ricky Brabec do segundo classificado Ross Branch. Os dois pilotos da Honda, Nacho Cornejo e Adrien van Beveren, estão a menos de 10 minutos e os dois pilotos da Red Bull KTM Factory Racing, Toby Price e Kevin Benavides, a menos de meia hora. Uma coisaé certa: a segunda semana do Rali Dakar continua a ser emocionante!

Ricky Brabec, Honda, líder da classificação geral:

Os últimos dois dias foram divertidos. Especialmente o acampamento de ontem à noite foi divertido, mesmo que eu não tenha dormido muito. Foi uma etapa longa, mas se tivéssemos começado uma hora mais cedo ontem, podíamos tê-la feito num dia. Está bem, os meus dedos estão um pouco doridos por causa do agarrar constante, mas de resto estou bem. Há quem diga que é demasiado, mas, ei, isto é o Dakar! Não é suposto ser fácil. O meu primeiro objetivo era chegar ao dia de descanso. Isso já está feito. Agora quero terminar. Vou começar a segunda semana a 110 por cento!

Ross Branch, Hero, 2.º lugar na geral:

Uma das etapas mais difíceis de toda a minha carreira. Ontem foram 530 quilómetros até ao acampamento e hoje a areia das dunas estava extremamente macia. Agora só pode ficar mais fácil. O importante é que o piloto e a mota chegaram bem. É uma pena que eu seja o último piloto Hero que resta. A minha equipa Hero Motorsports merecia algo mais! Vai ser mais difícil para mim na próxima semana porque já não tenho o apoio dos meus companheiros de equipa. Mas as coisas são como são. O meu objetivo é ganhar o Dakar para a Hero. Vou esforçar-me e, ao mesmo tempo, tentar minimizar os riscos.

Nacho Cornejo, Honda, 3º lugar na geral:

Que experiência! Foi uma etapa longa. Como tive de arrancar muito à frente, era evidente que podia perder muito tempo. Tive de liderar durante metade da etapa, pelo que o meu défice foi limitado. Vou para a segunda semana satisfeito e tranquilo. É claro que há altos e baixos durante um Dakar, mas mesmo nos meus dias menos bons o meu desempenho foi sólido. Talvez a minha posição de partida nem sempre tenha sido a ideal, mas consegui compensar isso com velocidade e boa navegação.

Adrien Van Beveren, Honda, 4º lugar na geral e vencedor da etapa de 48 horas:

Ontem esforcei-me muito e consegui apanhar todos os meus rivais directos. Depois apercebi-me que estava a ficar com pouco combustível e aliviei a pressão. Os outros devem ter tido o mesmo problema, porque não voltei a ser ultrapassado, apesar de ter mudado para o modo "Eco" na minha Honda e ter rodado de forma tão eficiente como aprendi na corrida de praia em Le Touquet. Estou muito contente porque consegui realizar todo o meu potencial. Não me importo que, por vezes, tenha sido bastante difícil. Isso faz parte do nosso desporto. A segunda semana também promete ser dura, mas tudo é possível. Tenho de manter-me igualmente cauteloso e concentrado. O facto de abrir a segunda semana como titular não torna as coisas mais fáceis.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 6 (11/12 Jan):

1º Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 horas

2º Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3º Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4º Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5º Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7ª Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8ª Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9ª Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10ª Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Mais:

20ª Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classificação geral provisória após a etapa 6 (11/12 Jan):

1. Ricky Brabec (EUA), Honda, 27:11,21 horas

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 seg

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Mais:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22