Medio tiempo Los hermanos Price, Sanders y Benavides hablan

¡A mitad de camino! Mientras la mayoría de los pilotos privados siguen luchando porsuperar la segunda parte de la larguísima etapa de 48 horas , los pilotos de la categoría GP del Rally Dakar ya han llegado al vivac. Tras la jornada de descanso de mañana en la capital ,Riad ,el domingo continuarán haciaDawadmi ,hasta el vivac que los pilotos ya conocen de las etapas 2 y 3.

Tenemos las voces de Toby Price, Daniel Sanders y los hermanos Benavides en el vivac.

Toby Price , Red Bull KTM Factory Racing, 5º en la general

"La etapa maratón ha sido sin duda un poco más dura de lo que esperábamos. Ayer recorrimos 513 kilómetros por las dunas y estuvimos en la carretera ¡6 horas y 40 minutos! En el vivac sólo nos esperaban un saco de dormir, una tienda de campaña y una pequeña bolsa de comida. Después intentamos dormir un poco. Hoy ha sido un buen día: sólo 112 kilómetros. Ha sido estupendo ver la meta. Nos merecíamos el día de descanso. Me siento bien después de la primera semana y la moto no ha fallado en absoluto. No estoy necesariamente donde quiero estar en la clasificación general, pero aún nos queda una semana entera. En cualquier caso, ¡estoy listo!".

Kevin Benavides , Red Bull KTM Factory Racing, 6º en la general

"La etapa maratón de 48 horas ha sido una buena experiencia. Aunque ayer fue extremadamente larga y dura, y el equipo en el vivac era mínimo, fue genial acampar allí en el desierto con los otros chicos. Hoy ha sido mucho más corta, solo 112 kilómetros. En general, he hecho un buen trabajo, aunque mi posición de salida no era la ideal ninguno de los dos días. Hasta ahora mis errores han sido limitados y no he tenido ningún momento peliagudo. También me siento bien físicamente. Seguiré esforzándome después del día de descanso".

Daniel Sanders, Red Bull GASGAS Factory Racing, 7º en la general

"¡Las etapas 6a y 6b juntas han sido jodidamente largas! Ayer no dormí mucho ni comí mucho después de un largo día sobre el sillín. Pero es bueno haber llegado hasta aquí ayer. Así que hoy ha sido bastante sencillo. Me alegro de estar a mitad de camino del vivac. Se supone que la segunda semana será igual de dura. A ver cómo me siento allí".

Luciano Benavides , Husqvarna Factory Racing, 8º en la general

"Ha sido una etapa maratón de locos. Me he sentido bien y he apretado al máximo. Estoy listo para el día de descanso. Voy a apretar el botón de reset y volver a ir a tope en la segunda semana".

Dakar 2024, resultado provisional de la 6ª etapa (11/12 de enero):

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 horas

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), KTM, +6:55 Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. José Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Además:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Clasificación general provisional tras la 6ª etapa (11/12 ene):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 horas

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 seg

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), KTM, +27:00 Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Además:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22