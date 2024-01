La mi-temps ! Price, Sanders et les frères Benavides parlent

La moitié est faite ! Alors que la plupart des pilotes privés se battent encore dans la deuxième partie de la très longue étape de 48 heures, les pilotes de la catégorie GP du Dakar Rally sont déjà arrivés au bivouac. Après la journée de repos de demain dans la capitale Riyad , lespilotes se rendrontdimanche à Dawadmi ,dans ce bivouac qu'ils connaissent déjà depuis les étapes 2 et 3.

Nous avons les voix de Toby Price, Daniel Sanders et des frères Benavides au bivouac.

Toby Price , Red Bull KTM Factory Racing, 5e au classement général

"L'étape marathon était définitivement un peu plus dure que prévu. Hier, nous avons parcouru 513 kilomètres dans les dunes et avons roulé pendant 6 heures et 40 minutes ! Au bivouac, c'est tout juste si un sac de couchage, une tente et un petit sac de nourriture nous attendaient. Ensuite, nous avons essayé de dormir un peu. La journée d'aujourd'hui était bonne - seulement 112 kilomètres. C'était génial de voir l'arrivée. Nous avons vraiment mérité ce jour de repos ! Après la première semaine, je me sens bien et le vélo était absolument sans défaut. Au classement général, je ne suis pas forcément là où je voudrais être, mais nous avons encore toute une semaine devant nous. En tout cas, je suis prêt !"

Kevin Benavides , Red Bull KTM Factory Racing, 6e au classement général

"L'étape marathon de 48 heures a été une bonne expérience. Même si la journée d'hier était extrêmement longue et dure, et que l'équipement au bivouac était minimal, c'était cool de camper avec les autres gars là-bas dans le désert. La journée d'aujourd'hui était beaucoup plus courte - seulement 112 kilomètres. Dans l'ensemble, j'ai fait du bon travail, même si ma position de départ n'était pas optimale sur aucun des deux jours. Jusqu'à présent, mes erreurs ont été limitées et je n'ai pas eu de moments difficiles. Physiquement, je me sens bien aussi. Après la journée de repos, je vais continuer à pousser".

Daniel Sanders, Red Bull GASGAS Factory Racing, 7e au classement général

"Ensemble, les stages 6a et 6b étaient sacrément longs ! Hier, je n'ai pas beaucoup dormi ni mangé après une longue journée en selle. Mais heureusement que j'ai pu aller aussi loin hier. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui était assez simple. Je suis content d'être au bivouac à mi-parcours. Il paraît que la deuxième semaine sera aussi dure. On verra comment je me sentirai là-bas".

Luciano Benavides , Husqvarna Factory Racing, 8e au classement général

"C'était une étape marathon de folie. Je me sentais bien et j'ai poussé aussi fort que je le pouvais. Je suis tellement prêt pour la journée de repos ! Je vais appuyer sur le bouton "reset" et me remettre à fond dans la deuxième semaine".

Dakar 2024, résultats provisoires de l'étape 6 (11-12.1.) :

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57,29 heures

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

En outre :

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classement général provisoire après l'étape 6 (11/12.1.) :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 heures

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

En outre :

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22