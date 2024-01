Primo tempo! Parlano Price, Sanders e i fratelli Benavides

A metà strada! Mentre la maggior parte dei piloti privati sta ancora affrontando laseconda parte della lunghissima tappa di 48 ore , i piloti della categoria GP del Rally Dakar sono già arrivati al bivacco. Dopo la giornata di riposo di domani nella capitale Riyadh ,domenica proseguiranno versoDawadmi per raggiungere il bivacco che i piloti conoscono già dalla seconda e terza tappa.

Abbiamo le voci di Toby Price, Daniel Sanders e dei fratelli Benavides nel bivacco.

Toby Price , Red Bull KTM Factory Racing, 5° posto assoluto

"La tappa marathon è stata sicuramente più dura di quanto ci aspettassimo. Ieri abbiamo percorso 513 chilometri tra le dune e siamo stati in strada per 6 ore e 40 minuti! Nel bivacco ci aspettavano solo un sacco a pelo, una tenda e una piccola borsa di cibo. Poi abbiamo cercato di dormire un po'. Oggi è andata bene: solo 112 chilometri. È stato bello vedere il traguardo. Ci siamo davvero meritati il giorno di riposo! Mi sento bene dopo la prima settimana e la moto è stata assolutamente impeccabile. Non sono necessariamente dove vorrei essere nella classifica generale, ma abbiamo ancora un'intera settimana a disposizione. In ogni caso, sono pronto!".

Kevin Benavides , Red Bull KTM Factory Racing, 6° posto assoluto

"La tappa maratona di 48 ore è stata una bella esperienza. Anche se ieri è stata estremamente lunga e dura, e l'equipaggiamento del bivacco era minimo, è stato bello accamparsi nel deserto con gli altri ragazzi. Oggi è stata molto più breve, solo 112 chilometri. Nel complesso, ho fatto un buon lavoro, anche se la mia posizione di partenza non era ideale in nessuno dei due giorni. Finora i miei errori sono stati limitati e non ho avuto momenti difficili. Mi sento bene anche fisicamente. Continuerò a spingere dopo il giorno di riposo".

Daniel Sanders, Red Bull GASGAS Factory Racing, 7° posto assoluto

"Le tappe 6a e 6b insieme sono state dannatamente lunghe! Ieri non ho dormito né mangiato molto dopo una lunga giornata in sella. Ma è un bene che ieri sia arrivato a questo punto. Quindi oggi è stato abbastanza semplice. Sono contento di essere a metà strada per il bivacco. Si suppone che la seconda settimana sarà altrettanto dura. Vediamo come mi sento lì".

Luciano Benavides , Husqvarna Factory Racing, 8° posto assoluto

"È stata una tappa marathon pazzesca. Mi sentivo bene e ho spinto al massimo. Sono pronto per il giorno di riposo! Ho intenzione di premere il pulsante di reset e di andare di nuovo a tutto gas nella seconda settimana".

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 6 (11/12 gennaio):

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 ore

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Inoltre:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classifica generale provvisoria dopo la tappa 6 (11/12 gennaio):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 ore

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Inoltre:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22