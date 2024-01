Intervalo! Os irmãos Price, Sanders e Benavides falam

Meio caminho andado! Enquanto a maioria dos pilotos privados ainda está a lutar pela segunda parte da extremamente longa etapa de 48 horas , os pilotos da categoria GP do Rali Dakar já chegaram ao bivouac. Após o dia de descanso de amanhã na capital Riade , eles continuarão paraDawadmi no domingo para o bivouac que os pilotos já conhecem das Etapas 2 e 3.

Temos as vozes de Toby Price, Daniel Sanders e dos irmãos Benavides no bivouac.

Toby Price , Red Bull KTM Factory Racing, 5º lugar na geral

"A etapa maratona foi definitivamente um pouco mais dura do que esperávamos. Ontem fizemos 513 quilómetros nas dunas e estivemos na estrada durante 6 horas e 40 minutos! No acampamento, tínhamos apenas um saco-cama, uma tenda e um pequeno saco de comida à nossa espera. Depois disso, tentámos dormir um pouco. O dia de hoje foi bom - apenas 112 quilómetros. Foi ótimo ver a chegada. Merecíamos mesmo o dia de descanso! Sinto-me bem depois da primeira semana e a bicicleta estava absolutamente perfeita. Não estou necessariamente onde quero estar na classificação geral, mas ainda temos uma semana inteira pela frente. Em todo o caso, estou pronto!

Kevin Benavides , Red Bull KTM Factory Racing, 6º lugar na geral

"A etapa maratona de 48 horas foi uma boa experiência. Apesar de ontem ter sido extremamente longa e dura e de o equipamento no bivouac ser mínimo, foi fixe acampar no deserto com os outros pilotos. Hoje foi muito mais curto - apenas 112 quilómetros. Em suma, fiz um bom trabalho, mesmo que a minha posição de partida não tenha sido a ideal em nenhum dos dias. Até agora, os meus erros foram limitados e não tive nenhum momento difícil. Também me estou a sentir bem fisicamente. Vou continuar a esforçar-me depois do dia de descanso".

Daniel Sanders, Red Bull GASGAS Factory Racing, 7º lugar na geral

"As etapas 6a e 6b juntas foram muito longas! Ontem não dormi nem comi muito depois de um longo dia no selim. Mas foi bom ter chegado tão longe ontem. Por isso, hoje foi bastante simples. Estou contente por estar a meio caminho do acampamento. Supostamente, a segunda semana será igualmente difícil. Vamos ver como me sinto lá".

Luciano Benavides , Husqvarna Factory Racing, 8º lugar na geral

"Foi uma etapa maratona louca. Senti-me bem e esforcei-me o mais que pude. Estou tão pronto para o dia de descanso! Vou carregar no botão de reset e voltar a acelerar a todo o gás na segunda semana."

Dakar 2024, resultado provisório etapa 6 (11/12 Jan):

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 horas

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Mais:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classificação geral provisória após a etapa 6 (11/12 Jan):

1. Ricky Brabec (EUA), Honda, 27:11,21 horas

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 seg

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Mais:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22