Tobias Ebster: Choque, dolor y todavía diversión

El as del Kini Red Bull KTM, Tobias Ebster, está contento de haber completadola etapa maratón de 48 horas . El novato del Dakar, procedente del Tirol, fue 18º el jueves, y el viernes por la mañana terminó el tramo largo en P22, tras unos 200 kilómetros más.

En la general, Ebsterretrocedióhasta la21ªposición .

"No creo que todos supiéramos realmente qué esperar", se quejó el zillertalense de 26 años, sobre todo al recordar el largo jueves."En el kilómetro 140, por desgracia, lo pasé muy mal en la sombra. Pensé para mis adentros: ¡bestial!".

Las consecuencias no fueron gratuitas para Ebster: "Me doblé el manillar, me dolía la muñeca. Las costillas del segundo día volvieron a dolerme". El propio Ebster confirma: "No melo pusefácil, pero aun así fue divertido. Llegamos al kilómetro 460. Después de la parada para repostar, rodé junto aBradley Coxdurante unos 100 kilómetros , ¡lo que fue realmente genial!".

La táctica también fue necesaria para el inteligente novato del Dakar: "Tuvimos que tener cuidado de no quedarnos sin gasolina, porque aún nos quedaban 230 kilómetros. Pablo Quintanilla, porejemplo, se quedó sin gasolina,al igual que Romain Dumontier. Nos lo pasamos muy bien en las dunas .Llegamos anuestro vivac en el kilómetro 460 , cuando seestaba poniendo el sol ".

Dakar 2024, resultado provisional etapa 6 (11/12.1.):

1 .Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 horas

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavente (RA), KTM, +6:55 Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. José Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Además:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Clasificación general provisional tras la 6ª etapa (11/12 ene):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 horas

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 seg

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), KTM, +27:00 Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Además:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22