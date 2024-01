Tobias Ebster: Crash, dolore e ancora divertimento

L'asso della Kini Red Bull KTM Tobias Ebster è felice diaver completato latappa marathon di 48 ore . L'esordiente tirolese alla Dakar era 18° giovedì, poi ha concluso il tratto lungo venerdì mattina in P22 dopo altri 200 chilometri circa e ha avuto molto da raccontare.

In totale, Ebster èscesoin21aposizione .

"Non credo che tutti noi sapessimo cosa aspettarci", si è lamentato il 26enne della Zillertal, soprattutto ripensando al lungo giovedì. "Al chilometro 140, purtroppo, ho fatto molta fatica all'ombra. Mi sono detto : bestiale!".

Le conseguenze non sono mancate per Ebster: "Ho piegato il manubrio, mi faceva male il polso. Le costole del secondo giorno fanno di nuovo male". Lo stesso Ebster conferma: "Non mi sonoreso la vita facile, ma è stato comunque divertente. Siamo arrivati al chilometro 460. Dopo la sosta per il rifornimento, ho corso insieme aBradley Coxper circa 100 chilometri , il che è stato davvero bello!".

Anche la tattica è stata necessaria per l'intelligente debuttante della Dakar: "Dovevamo stare attenti a non finire la benzina, perché avevamo ancora 230 chilometri da percorrere. Pablo Quintanilla, ad esempio, è rimasto senza benzina ,così come Romain Dumontier. Ci siamo divertiti molto tra le dune e abbiamo raggiuntoil bivacco al chilometro 460 mentre il sole stava tramontando ".

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 6 (11/12.1.):

1 .Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 ora

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6.Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Inoltre:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classifica generale provvisoria dopo la tappa 6 (11/12 gennaio):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 ore

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Inoltre:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22