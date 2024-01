Tobias Ebster: Crash, dor e ainda assim diversão

Tobias Ebster, o ás da Kini Red Bull KTM, está feliz por ter completadoa etapa maratona de 48 horas . O estreante do Dakar do Tirol foi 18º na quinta-feira, depois terminou a longa secção na manhã de sexta-feira em P22 após mais 200 quilómetros e tinha muito para falar.

Na geral, Ebster caiu para a21ªposição .

"Acho que nem todos sabíamos o que esperar", lamentou o jovem de 26 anos de Zillertal, especialmente quando olha para a longa quinta-feira. "No quilómetro 140, infelizmente, tive um momento muito difícil na sombra. Pensei para mim próprio: " Que coisa horrível!

As consequências não foram poucas para Ebster: "Dobrei o guiador, o meu pulso estava a doer. As costelas do segundo dia voltaram a doer." O próprio Ebster confirma: "Não faciliteias coisas para mim, mas mesmo assim foi divertido. Chegámos ao quilómetro 460. Depois da paragem para reabastecimento, pedalei com oBradley Coxdurante cerca de 100 quilómetros , o que foi muito fixe!"

A tática também foi necessária para o esperto estreante do Dakar: "Tivemos de ter cuidado para não ficarmos sem gasolina, porque ainda tínhamos 230 quilómetros para percorrer. O Pablo Quintanilla, por exemplo, ficou sem gasolina , talcomo o Romain Dumontier. Divertimo-nos muito nas dunas e chegámos aonosso acampamento ao quilómetro 460 , quando o sol já se estava a pôr ."

Dakar 2024, resultado provisório etapa 6 (11/12.1.):

1 .Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57.29 horas

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6.Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Mais:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Classificação geral provisória após a etapa 6 (11/12 Jan):

1. Ricky Brabec (EUA), Honda, 27:11,21 horas

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 seg

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Mais:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22