Honda lidera con Ricky Brabec: "La acampada ha sido brillante"

Ricky Brabec ganó el Rally Dakar en su debut en Arabia Saudí en 2020. No es casualidad que el estadounidense llame a la prueba de la península arábiga su segunda casa. En el ecuador de la prueba, con los pilotos y equipos pasando la jornada de descanso del sábado en Riad, el piloto oficial de Honda lidera el rally más duro del mundo con 51 segundos de ventaja sobre el piloto de Hero Ross Branch.

El último invento de los organizadores del Dakar fue la etapa de 48 horas. Los participantes debían interrumpir la etapa a las 16.00 horas del jueves y dirigirse al vivac más cercano. Los kilómetros restantes se completaron el viernes. Dos días fuertes para Brabac, ya que el piloto de 32 años se hizo con el liderato de la general del Dakar por primera vez este año con el tercer puesto en la 6ª etapa.

"Hemos pasado la mayor parte del tiempo en las dunas, pero no me ha importado, porque he disfrutado mucho con el reto de recorrer muchas horas y kilómetros", resumía después la estrella de Honda. "Acampar con los otros chicos fue genial porque lo pasamos muy bien juntos, pero tampoco dormimos mucho".

Los pilotos han recorrido 4.200 kilómetros de un total de casi 8.000, pero la segunda semana en Arabia Saudí no será menos exigente. "La etapa era cien por cien dunas, pero estuvo muy bien y espero que haya otra igual", dijo Brabec con una ligera indirecta a los organizadores (A.S.O.).

"Las rocas y los desiertos abiertos son un poco mejores para mí, pero aun así me esforcé mucho. Al final, me lo tomé con más calma porque no quería abrir la 7ª etapa", dijo el líder de la carrera. "Estoy en una buena posición de cara a la segunda semana. Tengo curiosidad por ver qué pasará en los próximos seis días".

Clasificación general tras la 6ª etapa (11/12 de enero):

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11.21 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +51 s

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4º José Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5º Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6º Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10º Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

También

21º Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22