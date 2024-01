Honda en tête avec Ricky Brabec : "Le camping, c'était génial".

Pour Honda, la première semaine du 46e Rallye Dakar a été plutôt forte. Avec Ricky Brabec, le plus grand constructeur de motos au monde est en tête de l'aventure dans le désert. Même s'il reste encore six étapes à parcourir : Honda est bien dans la course.

Ricky Brabec a remporté le Rallye Dakar en 2020 lors de ses débuts en Arabie Saoudite. Ce n'est pas pour rien que l'Américain appelle l'événement de la péninsule arabique sa deuxième patrie. A mi-parcours, alors que les pilotes et les équipes passent la journée de repos de samedi à Riyad, le pilote d'usine Honda est en tête du rallye le plus difficile du monde avec 51 secondes d'avance sur Ross Branch, le pilote de Hero.

La dernière invention des organisateurs du Dakar a été l'étape de 48 heures. Les participants devaient interrompre l'étape le jeudi à 16 heures et se rendre au bivouac le plus proche. Le vendredi, ils ont ensuite parcouru les kilomètres restants. Deux jours forts pour Brabac, puisque le pilote de 32 ans a pris pour la première fois cette année la tête du classement général du Dakar en terminant troisième de l'étape 6.

"Nous avons passé la plupart du temps dans les dunes, mais cela ne m'a pas dérangé car j'ai pris beaucoup de plaisir à relever le défi de parcourir de nombreuses heures et de nombreux kilomètres", a ensuite résumé la star de Honda. "Le camping avec les autres gars était génial, car nous avons passé de bons moments ensemble, mais nous avons aussi peu dormi".

Les coureurs ont parcouru 4 200 kilomètres sur près de 8 000, mais la deuxième semaine en Arabie saoudite sera à coup sûr tout aussi stimulante. "L'étape était composée à 100 % de dunes, mais c'était vraiment cool et j'espère que cela se reproduira", a déclaré Brabec avec une légère pique en direction des organisateurs (A.S.O.).

"Les pierres et les déserts ouverts me conviennent un peu mieux, mais j'ai quand même mis beaucoup de pression. A la fin, je me suis un peu calmé car je ne voulais pas ouvrir l'étape 7", a déclaré le leader. "Je suis en bonne position avant la deuxième semaine. Je suis impatient de voir ce qui va se passer dans les six prochains jours.

Classement général après l'étape 6 (11/12 janvier) :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 heures.

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

En outre :

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22