Honda in testa con Ricky Brabec: "Il campeggio è stato brillante".

Ricky Brabec ha vinto il Rally Dakar al suo debutto in Arabia Saudita nel 2020. Non è un caso che l'americano definisca l'evento nella penisola arabica come la sua seconda casa. A metà percorso, con i piloti e le squadre che hanno trascorso la giornata di riposo di sabato a Riyadh, il pilota della Honda è in testa al rally più duro del mondo con 51 secondi di vantaggio sul pilota della Hero Ross Branch.

L'ultima invenzione degli organizzatori della Dakar è stata la tappa di 48 ore. I partecipanti hanno dovuto interrompere la tappa alle 16.00 di giovedì e dirigersi verso il bivacco più vicino. I chilometri rimanenti sono stati poi completati il venerdì. Due giorni forti per Brabac, che con il terzo posto nella sesta tappa ha conquistato per la prima volta quest'anno la leadership della Dakar.

"Abbiamo trascorso la maggior parte del tempo tra le dune, ma non mi è dispiaciuto, perché mi è piaciuta molto la sfida di percorrere molte ore e molti chilometri", ha riassunto il campione della Honda. "Il campeggio con gli altri ragazzi è stato fantastico, perché ci siamo divertiti molto insieme, ma non abbiamo nemmeno dormito molto".

I piloti hanno percorso 4.200 chilometri su quasi 8.000, ma la seconda settimana in Arabia Saudita non sarà meno impegnativa. "La tappa era composta al 100% da dune, ma è stata davvero bella e spero che ce ne sia un'altra simile", ha detto Brabec con una leggera frecciatina agli organizzatori (A.S.O.).

"Le rocce e i deserti aperti sono un po' meglio per me, ma ho comunque spinto molto. Alla fine l'ho presa un po' più alla leggera perché non volevo aprire la settima tappa", ha detto il leader della corsa. "Sono in una buona posizione in vista della seconda settimana. Sono curioso di vedere cosa succederà nei prossimi sei giorni".

Classifica generale dopo la tappa 6 (11/12 gennaio):

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11.21 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +51 sec.

3° Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4° Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5° Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6° Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9° Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10° Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Inoltre:

21° Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22