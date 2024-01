Honda lidera com Ricky Brabec: "O campismo foi brilhante"

A primeira semana do 46º Rali Dakar correu bastante bem para a Honda. Com Ricky Brabec, o maior fabricante de motos do mundo está a liderar a aventura no deserto. Apesar de ainda faltarem seis etapas: A Honda está bem na corrida.

Ricky Brabec venceu o Rali Dakar na sua estreia na Arábia Saudita em 2020. Não é por acaso que o americano chama ao evento na Península Arábica a sua segunda casa. A meio do percurso, com os pilotos e as equipas a passarem o dia de descanso no sábado em Riade, o piloto da Honda works lidera o rali mais duro do mundo com 51 segundos de vantagem sobre o piloto da Hero, Ross Branch.

A última invenção dos organizadores do Dakar foi a etapa de 48 horas. Os participantes tiveram de interromper a etapa às 16 horas de quinta-feira e dirigir-se para o acampamento mais próximo. Os restantes quilómetros foram completados na sexta-feira. Dois dias fortes para Brabac, que aos 32 anos assumiu a liderança geral do Dakar pela primeira vez este ano com o terceiro lugar na etapa 6.

"Passámos a maior parte do tempo nas dunas, mas não me importei, porque gostei muito do desafio de percorrer muitas horas e quilómetros", resumiu a estrela da Honda. "Acampar com os outros rapazes foi brilhante porque nos divertimos muito juntos, mas também não dormimos muito."

Os pilotos percorreram 4.200 quilómetros em quase 8.000, mas a segunda semana na Arábia Saudita não será menos desafiante. "A etapa foi 100 por cento de dunas, mas foi muito fixe e espero que haja outra como esta", disse Brabec, com uma ligeira crítica aos organizadores (A.S.O.).

"As rochas e os desertos abertos são um pouco melhores para mim, mas mesmo assim esforcei-me muito. No final, tive um pouco mais de calma porque não queria abrir a etapa 7", disse o líder da corrida. "Estou numa boa posição antes da segunda semana. Estou curioso para ver o que vai acontecer nos próximos seis dias.

Classificação geral após a etapa 6 (11/12 Jan):

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 27:11.21 horas

2.º Ross Branch (BW), Hero, +51 seg.

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4º Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5º Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6º Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10º Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31.42

Também:

21º Tobias Ebster (A), KTM, +3:31.22