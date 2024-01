Journée de repos à Riyad : un regard passionnant sur les classes

La 46e édition du Rallye Dakar montre son côté le plus difficile en Arabie Saoudite. Après une semaine et plus de 4000 kilomètres, Honda est en tête devant Hero. Mais que se passe-t-il réellement derrière ?

Vendredi, Ricky Brabec a pris la tête du classement général du Dakar 2024 en terminant troisième de la stimulante étape de 48 heures. Le pilote d'usine Honda n'a cependant que 51 secondes d'avance sur le seul pilote Hero encore en lice, le Botswanais Ross Branch. Juste derrière, Adrien Van Beveren et Nacho Cornejo sont deux autres garçons Honda.

Les pilotes Red Bull-KTM Toby Price et Kevin Benavides, ainsi que Luciano Benavides (Husqvarna) et Daniel Sanders (GASGAS) suiventaux 5e et 6e places. Au total, 14 pilotes sont encore en lice en RallyGP, la catégorie phare du Dakar, sur les 22 initialement engagés.

La France en tête du Rally2

De nombreux pilotes privés se sont inscrits dans la classe Rally2 et tenteront de décrocher le trophée tant convoité dans cette catégorie en Arabie Saoudite. Après une semaine, c'est le pilote KTM Jeanloup Lepan, qui participe à son troisième Rallye Dakar, qui est en tête de cette catégorie. Le Français devance son compatriote Romain Dumontier (Husqvarna) de 15 minutes 31 secondes et l'Indien Harith Noah (Sherco) de 26 minutes, qui occupe la troisième place. Paolo Lucci et Bradley Cox, le fils de la légende du Dakar Alfie Cox, occupent les 4e et 5e positions lors de la journée de repos, tandis que Tobias Ebster est 9e dans cette catégorie.

Un jeune pilote autrichien domine "Original by Motul

Mais pour Ebster, les choses se présentent nettement mieux dans une autre catégorie. Le Tyrolien et neveu du vétéran de KTM Heinz Kinigadner est en tête du spectaculaire classement des pilotes de caisses "Original by Motul". Dans cette catégorie sont inscrits des pilotes qui ne reçoivent qu'une caisse d'accessoires, de matériel et de choses indispensables à leur survie pendant les deux semaines qu'ils passent en Arabie Saoudite. Contrairement aux pilotes d'usine, il n'y a pas d'équipe de mécaniciens à disposition, les participants sont livrés à eux-mêmes.

Ebster mène sur sa KTM avec plus de 74 minutes d'avance sur son premier poursuivant, le Belge Jerome Martiny (Husqvarna). L'Espagnol Albert Martin Garcia est troisième, Gioele Meoni (KTM), le fils de la légende Fabrizio Meoni (vainqueur en 2001 et 2002), décédé trop tôt, est quatrième. Le pilote KTM David Pabiska (République tchèque) occupe la cinquième place.

Les meilleurs débutants du rallye le plus difficile du monde reçoivent également leur propre classement et des prix correspondants à l'arrivée. Tobias Ebster, âgé de 26 ans, fait partie des plus jeunes pilotes et comme il s'agit de sa première participation au Dakar, il est également en tête du classement chronométré des meilleurs rookies avec plus d'une heure et demie d'avance sur le Français Jeremy Miroir (Fantic).

Une Britannique en tête du classement féminin

Au classement des meilleures femmes de la catégorie moto, la Britannique Jane Daniels, sur une moto italienne Fantic, est en tête devant Yael Kadshai sur une GASGAS. Au classement général de toutes les pilotes, Daniels est 52e et Kadshai 64e.

Au total, 142 pilotes ont pris le départ du rallye il y a une semaine. Après 4.200 kilomètres parcourus dans la péninsule arabique, 122 autres prendront le départ de la septième étape, qui débutera dimanche après la journée de repos à Riyad.

Classement général après l'étape 6 (11/12.1.) :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 heures.

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

En outre :

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22