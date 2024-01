Giornata di riposo a Riyadh: uno sguardo emozionante alle classi

La 46ª edizione del Rally Dakar mostra il suo lato più duro in Arabia Saudita. Dopo una settimana e più di 4.000 chilometri, Honda è in testa davanti a Hero. Ma cosa sta succedendo dietro le quinte?

Ricky Brabec ha conquistato la testa della classifica generale del Rally Dakar 2024 venerdì con il terzo posto nella difficile tappa di 48 ore. Tuttavia, il pilota della Honda ha solo 51 secondi di vantaggio sull'unico pilota Hero rimasto, Ross Branch, del Botswana. Alle sue spalle ci sono altri due piloti Honda, Adrien Van Beveren e Nacho Cornejo.

I piloti Red Bull KTM Toby Price e Kevin Benavides, così come Luciano Benavides (Husqvarna) e Daniel Sanders (GASGAS)seguono al quinto e sesto posto. In totale, 14 dei 22 piloti partiti originariamente nel RallyGP, la classe regina del Rally Dakar, sono ancora in gara.

Francia in testa al Rally2

Molti piloti privati si sono iscritti alla classe Rally2 e stanno cercando di vincere l'ambito trofeo in questa classifica in Arabia Saudita. Dopo una settimana, il pilota KTM Jeanloup Lepan, che partecipa al suo terzo Rally Dakar, è in testa a questa classe. Il francese ha 15:31 minuti di vantaggio sul connazionale Romain Dumontier (Husqvarna) e 26 minuti sull'indiano Harith Noah (Sherco), che occupa la terza posizione. Paolo Lucci e Bradley Cox, figlio della leggenda della Dakar Alfie Cox, si sono classificati al 4° e 5° posto nella giornata di riposo, con Tobias Ebster al 9° posto in questa classe.

Il giovane pilota austriaco domina l'"Original by Motul".

Tuttavia, le cose stanno andando molto meglio per Ebster in un'altra categoria. Il tirolese, nipote del veterano KTM Heinz Kinigadner, guida la spettacolare classifica dei piloti "Original by Motul". In questa classe sono iscritti piloti che, durante le due settimane in Arabia Saudita, vengono riforniti solo di una scatola di accessori, materiale e beni di prima necessità. A differenza dei piloti ufficiali, qui non c'è una squadra di meccanici a disposizione, i partecipanti sono da soli.

Ebster è in testa con la sua KTM con oltre 74 minuti di vantaggio sul primo rivale, il belga Jerome Martiny (Husqvarna). Al terzo posto c'è lo spagnolo Albert Martin Garcia, al quarto Gioele Meoni (KTM), figlio della leggenda Fabrizio Meoni (vincitore nel 2001 e 2002), morto troppo presto. Al quinto posto il pilota KTM David Pabiska della Repubblica Ceca.

Anche i migliori esordienti nel rally più duro del mondo ricevono una propria classifica e i relativi premi al traguardo. A 26 anni, Tobias Ebster è uno dei piloti più giovani e, essendo la sua prima partecipazione a una Dakar, guida anche la classifica dei migliori esordienti con oltre 1,5 ore di vantaggio sul francese Jeremy Miroir (Fantic).

La britannica guida la classifica femminile

Nella classifica delle migliori donne nella categoria moto, la britannica Jane Daniels su una Fantic italiana guida davanti a Yael Kadshai su una GASGAS. Nella classifica generale per tutti i piloti, Daniels è al 52° posto e Kadshai al 64°.

Un totale di 142 piloti ha iniziato il rally una settimana fa, e dopo 4.200 chilometri nella penisola arabica, altri 122 inizieranno la settima tappa, che inizia domenica dopo il giorno di riposo a Riyadh.

Classifica generale dopo la tappa 6 (11/12 gennaio):

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11.21 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +51 sec.

3° Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4° Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5° Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6° Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9° Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10° Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Inoltre:

21° Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22