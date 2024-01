Dia de descanso em Riade: um olhar emocionante sobre as aulas

Ricky Brabec assumiu a liderança geral do Rali Dakar 2024 na sexta-feira com o terceiro lugar na desafiante etapa de 48 horas. No entanto, o piloto da Honda está apenas 51 segundos à frente do único piloto da Hero que resta, Ross Branch, do Botswana. Logo atrás dele estão dois outros pilotos da Honda, Adrien Van Beveren e Nacho Cornejo.

Os pilotos da Red Bull KTM Toby Price e Kevin Benavides, bem como Luciano Benavides (Husqvarna) e Daniel Sanders (GASGAS)seguem em 5º e 6º lugar. No total, 14 dos 22 pilotos que começaram originalmente no RallyGP, a classe de topo do Rali Dakar, ainda estão em prova.

França na frente no Rally2

Muitos pilotos privados inscreveram-se na classe Rally2 e estão a tentar levantar o cobiçado troféu desta classificação na Arábia Saudita. Após uma semana, o piloto da KTM Jeanloup Lepan, que está a disputar o seu terceiro Rali Dakar, lidera esta classe. O francês tem 15:31 minutos de vantagem sobre o seu compatriota Romain Dumontier (Husqvarna) e 26 minutos sobre o indiano Harith Noah (Sherco), que ocupa o terceiro lugar. Paolo Lucci e Bradley Cox, o filho da lenda do Dakar Alfie Cox, terminaram em 4º e 5º no dia de descanso, com Tobias Ebster em 9º lugar nesta classe.

Jovem piloto austríaco domina o "Original by Motul"

No entanto, as coisas estão a correr muito melhor para Ebster noutra categoria. O tirolês e sobrinho do veterano da KTM, Heinz Kinigadner, lidera a espetacular classificação de pilotos da categoria "Original by Motul". Nesta classe, são inscritos pilotos que apenas recebem uma caixa de acessórios, material e bens essenciais durante as duas semanas na Arábia Saudita. Ao contrário dos pilotos de fábrica, aqui não há uma equipa de mecânicos disponível, os participantes estão por sua conta.

Ebster lidera com a sua KTM com mais de 74 minutos de vantagem sobre o seu primeiro rival Jerome Martiny (Husqvarna) da Bélgica. Em terceiro lugar está o espanhol Albert Martin Garcia, em quarto Gioele Meoni (KTM), filho da lenda Fabrizio Meoni (vencedor em 2001 e 2002), que morreu demasiado cedo. Em quinto lugar está o piloto da KTM David Pabiska, da República Checa.

Os melhores estreantes no rali mais duro do mundo também recebem a sua própria classificação e os prémios correspondentes no final. Com 26 anos de idade, Tobias Ebster é um dos pilotos mais jovens e, como é a sua primeira participação num Dakar, também lidera a classificação dos melhores estreantes com mais de 1,5 horas de vantagem sobre Jeremy Miroir (Fantic), de França.

A britânica lidera a classificação feminina

Na classificação das melhores mulheres na categoria de motos, a britânica Jane Daniels numa máquina italiana Fantic lidera à frente de Yael Kadshai numa GASGAS. Na classificação geral de todos os pilotos, Daniels está em 52º lugar e Kadshai em 64º.

Um total de 142 pilotos iniciaram o rali há uma semana e, depois de 4.200 quilómetros na Península Arábica, outros 122 iniciarão a sétima etapa, que começa no domingo, após o dia de descanso em Riade.

Classificação geral após a etapa 6 (11/12 de janeiro):

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 27:11.21 horas

2.º Ross Branch (BW), Hero, +51 seg.

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4º Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5º Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6º Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10º Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31.42

Também:

21º Tobias Ebster (A), KTM, +3:31.22