Conducteurs privés : combien coûte le Dakar ?

Le Dakar n'est pas seulement l'événement le plus célèbre du monde du rallye, il exige également un engagement financier important de la part des équipes et des participants. Les pilotes privés, en particulier, ont investi dans la traversée du désert saoudien.

Lescoûts d'une participation au Dakar font l'objet d'interprétations intéressantes et de mythes erronés . Speedweek.com a donc demandé directement à Heinz Kinigadner, icône du motocross et conseiller KTM, ce qu'il en était des chiffres pour un pilote privé dans la catégorie moto du Dakar 2024. Il doit le savoir, puisque son neveu Tobi Ebster participe au Dakar de cette année en tant que pilote privé sous les couleurs de Kini KTM.

Le fait estque l'équipement et le véhicule coûtent entre 18 000 et 20 000 euros par pilote - quel que soit le constructeur - . Les frais d'inscription officiels au Dakar de l'organisateur, qui s'élèvent actuellement à 18 000 euros, constituent un autre coût. Une somme rondelette ? C'est vrai. Mais cela comprend, outre les soins médicaux et le transport des tentes et des vêtements de bivouac en bivouac, l'approvisionnement en pneus par exemple.

"Les coureurs privés doivent en outre acheter ou louer un kit de navigation, qui coûte environ 2 500 euros. La grande licence est également nécessaire pour le Dakar, elle coûte environ 2.000 euros", sait Kini. Pour cela, chaque pilote doit être équipé du système d'airbag pour le dos et la nuque, qui coûte entre trois et quatre chiffres selon le fabricant. En revanche , l'essence, qui coûte environ 500 euros, est presque une occase en Arabie .

Pour les particuliers, il est également possible d'acheter un package "sans souci" au sein d'une troupe comme la "Bus Team". Cette option s'élève alors à environ 90 000 euros, tous bruits annexes compris. Kinigadner : "C'est une très bonne équipe, on a alors déjà un service presque au niveau de l'usine".