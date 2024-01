Autisti privati: quanto costa la Dakar?

Il Rally Dakar non è solo l'evento rallystico più famoso sulla scena, ma richiede anche un elevato impegno finanziario da parte di team e partecipanti. I piloti privati, in particolare, devono pagare molto per attraversare il deserto saudita.

Suicosti di partecipazione al Rally Dakar circolano sempre resoconti interessanti e falsi miti .Speedweek.com ha quindi chiesto direttamente a Heinz Kinigadner, icona del motocross e consulente di KTM , qualisiano le cifre per un privato nella categoria moto della Dakar 2024 .Dovrebbe saperlo, dopo tutto, suo nipote Tobi Ebster sta partecipando alla Dakar di quest'anno come privato con i colori di Kini KTM.

Il fatto è chel'equipaggiamento e la moto costano circa 18. 000-20.000 euro per pilota ,indipendentemente dal produttore . La tassa di iscrizione ufficiale alla Dakar da parte dell'organizzatore, attualmente di 18.000 euro, è un costo aggiuntivo .Difficile? In effetti lo è. Tuttavia, oltre all'assistenza medica e al trasporto di tende e indumenti da un bivacco all'altro, è compresa anche la fornitura di pneumatici, ad esempio.

"I piloti privati devono anche acquistare o noleggiare un pacchetto di navigatori satellitari, che costa circa 2.500 euro. Per laDakar è necessaria anche la patente di guida grande, che costa circa 2.000 euro", spiega Kini. Inoltre, ogni pilota deve essere equipaggiato con il sistema di airbag per la schiena e il collo, che costa una cifra a tre o quattro zeri a seconda del produttore. La benzina, invece , in Arabia èquasi un oltraggio a circa 500 euro .

I viaggiatori privati hanno anche la possibilità di acquistare un pacchetto completo di spensieratezza in un gruppo come il cosiddetto "bus team". Questa opzione costa circa 90.000 euro, compresi tutti gli accessori. Kinigadner: "Si tratta di un'ottima squadra, per cui si ottiene un servizio quasi alla pari con la fabbrica".