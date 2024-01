Motoristas privados: Qual é o preço do Dakar?

O Rali Dakar não é apenas a prova de rali mais famosa do mundo, mas exige também um elevado compromisso financeiro por parte das equipas e dos participantes. Os condutores privados, em particular, têm de pagar muito pela viagem através do deserto saudita.

Hásempre relatos interessantes e falsos mitos que circulam sobre os custos de participação no Rali Dakar .comperguntou diretamente a Heinz Kinigadner, ícone do motocross e consultor da KTM , sobreos valores para um piloto privado na categoria de motos do Dakar de 2024 .Ele deve saber, afinal, o seu sobrinho Tobi Ebster está a disputar o Dakar deste ano como piloto privado com as cores da Kini KTM.

Ofacto é que o equipamento e a moto custam cerca de 18.000 - 20.000 euros por piloto -independentemente do fabricante . A taxa de inscrição oficial do organizador no Dakar, atualmente de 18.000 euros, é um custo adicional .Difícil? De facto, é. No entanto, para além dos cuidados médicos e do transporte de tendas e vestuário de bivaque para bivaque, também se inclui o fornecimento de pneus, por exemplo.

"Os pilotos privados também têm de comprar ou alugar um pacote de navegação por satélite, que custa cerca de 2.500 euros. Além disso,todos os condutores têm de estar equipados com o sistema de airbags para as costas e o pescoço, que custa entre três a quatro dígitos, consoante o fabricante. A gasolina, poroutro lado , équase um ultraje na Arábia, custando cerca de 500 euros .

Os viajantes privados também têm a possibilidade de comprar um pacote completo sem preocupações num grupo, como a chamada "equipa de autocarro". Esta opção custa então cerca de 90.000 euros, incluindo todas as despesas acessórias. Kinigadner: "Trata-se de uma equipa muito boa, pelo que se obtém um serviço quase ao nível da fábrica."