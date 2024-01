Kini : "Je suis contre le fait de fermer les yeux".

Heinz Kinigadner est à l'origine du lien étroit entre KTM et le Rallye Dakar. Dans cette interview, le double champion du monde de motocross analyse la performance du rookie Tobi Ebster et suggère des changements dans le règlement.

Dans les années 1990, le champion du monde 250 des années 1984 et 1985 a lui-même lutté en vain pour la victoire dans le rallye moto le plus difficile du monde. Son style de conduite sans compromis a fait de lui une icône absolue et, pendant des années, le seul adversaire à prendre au sérieux de Mister Dakar, Stéphane Peterhansel. Après sa carrière active, Kini a joué un rôle décisif dans la domination de KTM sur le Dakar en tant que manager, avec des pilotes comme Marc Coma, Cyril Despres, Nani Roma, Toby Price, Sam Sunderland ou Matthias Walkner. Aujourd'hui, c'est justement son neveu Tobias Ebster qui s'apprête à prendre le relais de KTM lors de la première édition.

Où trouves-tu toujours ces nouveaux pilotes pour le Dakar ? D'abord Matthias Walkner, maintenant ton neveu Tobias Ebster...

"Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de conduire une moto dans le désert. La combinaison de l'aventure et de la course est unique. J'essaie de transmettre cette fascination depuis des décennies. Cela a fonctionné pour ces deux-là, mais moins pour d'autres. Pour eux, rouler à fond pendant des heures était trop ennuyeux".

Comment savais-tu que Tobias Ebster avait le potentiel pour devenir une star du Dakar ?

"Il a fait du motocross à un assez bon niveau autrichien. Et de par sa personnalité. Dans sa jeunesse, il n'a pas eu la vie facile. Il a dû se battre pour tout ce qui concernait le sport automobile. Ma plus jeune sœur Heidi et son père n'ont pas été d'un grand soutien à cet égard. Bien sûr, il y avait toujours des motos dans son entourage, mais il a dû tout faire lui-même. Cela l'aide aujourd'hui. C'est un mordu".

Qu'est-ce qui a motivé sa décision de prendre le départ dans la classe Malle Moto ? On ne peut pas faire beaucoup plus dur au début...

"Oh, ce n'est pas si terrible que ça. Faire une vidange tous les deux ou trois jours, filtre compris, et monter des roues avec des pneus neufs le soir devrait être faisable. Sa chance, c'est qu'il n'a pas fait de tonneaux jusqu'à présent. Si tu dois remettre la moto en état toi-même après une chute, ça va être dur. Mais même après sa sortie de route lors de l'étape marathon, où il s'est tordu le guidon, le travail est gérable. Le problème de la fourche, en revanche, est une telle zone d'ombre..."

C'est vrai, il s'est plaint d'un claquage et du fait que la fourche semblait soudain trop molle.

"Il y a probablement quelque chose de cassé à l'intérieur. Aucun pilote dehors n'a les outils pour ouvrir et réparer une fourche. Pas un seul. Une fourche défectueuse est un problème de sécurité, tous les coureurs amateurs le confirmeront. Un pilote de la catégorie Malle-Moto peut-il donc se rendre au service KTM, acheter une nouvelle fourche et la monter lui-même au bivouac ? Les organisateurs disent que c'est une zone grise. Ils vont "regarder ailleurs". Je suis contre le fait de regarder ailleurs. Nous devrions réglementer cela très clairement et l'autoriser sans équivoque. Car c'est important pour la sécurité. Tout comme un défaut de l'amortisseur. Là, ça devient vite dangereux".

Aurais-tu imaginé que Tobias Ebster puisse se classer dans le top 10 ?

"J'espérais déjà qu'il puisse mettre un ou deux points d'exclamation. C'est la seule façon de se mettre en position d'être intéressant pour les équipes d'usine. Une 10e place au total lors de la cinquième étape, qui s'estensuite transformée en 9e place àcause de la pénalité de temps , c'est exactement ce qu'il faut. Ce serait bien s'il parvenait à faire quelque chose de similaire la deuxième semaine et à finir autour de la 15e place au classement final. Pour une première, ce serait déjà très honorable".

Qui sont ses plus grands adversaires dans la lutte pour un siège d'usine ? Bradley Cox ?

"Aussi. Tout comme son père Alfie Cox à l'époque, il peut conduire une moto super rapide, mais lorsqu'il doit naviguer de manière autonome, il a des lacunes. C'est pourquoi Alfie n'a jamais gagné le Dakar. Michael Docherty est extrêmement rapide. Il mène au début, puis il se fait démolir, comme l'année dernière. En tout cas, ce sont aussi deux pilotes qui espèrent faire le saut dans une équipe d'usine. Outre la vitesse brute, ce sont tous des critères qui comptent pour les constructeurs lorsqu'il s'agit de décider à qui ils vont confier une moto d'usine. C'est pourquoi je dis à Tobi : apprendre, apprendre, apprendre. Chaque jour est une nouvelle expérience. C'est aussi pour cela qu'il est important de finir de rouler maintenant".