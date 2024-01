Kini: "Sono contrario a guardare dall'altra parte".

Negli anni '90, il campione del mondo di 250cc del 1984 e del 1985 ha lottato invano per la vittoria nel rally motociclistico più duro del mondo. Ilsuo stile di guida senza compromessi lo ha reso un'icona assoluta e per anni l'unico serio rivale di Mr Dakar, Stéphane Peterhansel. Dopo la sua carriera attiva, Kini ha svolto un ruolo chiave nel dominio della KTM alla Dakar come manager in background con piloti come Marc Coma, Cyril Despres, Nani Roma, Toby Price, Sam Sunderland e Matthias Walkner. Ora è suo nipote Tobias Ebster, tra tutti, che si prepara a raccogliere il testimone di KTM alla prima.

Da dove vengono sempre questi nuovi piloti della Dakar? Prima Matthias Walkner, ora suo nipote Tobias Ebster...

"Perché non c'è niente di meglio che guidare una moto nel deserto. La combinazione di avventura e corsa è unica. Ho cercato di trasmettere questo fascino per decenni. Per questi due ha funzionato, ma non per altri. Per loro, guidare a tutto gas per ore e ore era troppo noioso".

Come ha capito che Tobias Ebster poteva avere il potenziale per diventare una star della Dakar?

"Ha corso nel motocross a un livello austriaco piuttosto buono. E la sua struttura caratteriale. Non ha avuto vita facile in gioventù. Ha dovuto lottare per tutto nel motorsport. Mia sorella minore Heidi e suo padre non lo sostenevano molto in questo senso. Certo, c'erano sempre delle moto in giro, ma lui ha dovuto lottare per ottenere tutto da solo. Questo lo aiuta oggi. È uno che morde".

Come mai ha deciso di gareggiare nella classe Malle Moto? All'inizio non si può rendere tutto più difficile...

"Oh, non è poi così male. Cambiare l'olio e il filtro ogni due o tre giorni e mettere le gomme fresche sulle ruote la sera dovrebbe essere fattibile. La sua fortuna è che non è ancora caduto. Se si deve riparare la bicicletta da soli dopo una caduta, sarà dura. Ma anche dopo la caduta nella tappa maratona, dove ha piegato il manubrio, il lavoro è fattibile. Il problema della forcella, invece, è una zona grigia...".

Esatto, si è lamentato di una foratura e del fatto che la forcella sembrava improvvisamente troppo morbida.

"Probabilmente si è rotto qualcosa all'interno. Nessun ciclista ha gli strumenti per aprire una forcella e ripararla. Nemmeno uno. Una forcella rotta è importante per la sicurezza, come vi dirà qualsiasi ciclista amatoriale. Quindi un pilota della categoria Malle Moto può andare al centro assistenza KTM, comprare una forcella nuova e montarla da solo nel bivacco? Gli organizzatori affermano che si tratta di una zona grigia. Faranno "finta di niente". Io sono contrario a guardare dall'altra parte. Dovremmo regolamentare questo aspetto in modo molto chiaro e autorizzarlo senza ambiguità. Perché è rilevante per la sicurezza. Proprio come un ammortizzatore difettoso. Diventa rapidamente pericoloso".

Pensava che Tobias Ebster sarebbe riuscito a rientrare nella top 10?

"Speravo che riuscisse a mettere uno o due punti esclamativi. È l'unico modo per mettersi in una posizione di interesse per i team di lavoro". Il10° posto assoluto nella quinta tappa, poi diventato9° a causa dellapenalità di tempo , è proprio quello che ci vuole. Sarebbe bello se riuscisse a fare qualcosa di simile nella seconda settimana e a piazzarsi intorno al 15° posto nella classifica finale. Sarebbe un buon risultato per una prima".

Chi sono i suoi più grandi rivali nella lotta per un posto in fabbrica, Bradley Cox ?

"Anche. Proprio come suo padre Alfie Cox all'epoca, può guidare una moto velocissima, ma quando deve navigare da solo ha dei deficit. Perquesto Alfie non ha mai vinto la Dakar. Michael Docherty è incredibilmente veloce. In testa all'inizio, poi lo fa a pezzi, proprio come l'anno scorso. In ogni caso, si tratta anche di due piloti che sperano di fare il salto in un team ufficiale. Oltre alla velocità pura, questi sono tutti criteri che contano per i produttori quando si tratta di decidere a chi affidare una moto da lavoro. Per questo dico a Tobi: impara, impara, impara. Ogni giorno è una nuova esperienza. Anche per questo è importante finire di correre adesso".