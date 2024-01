Kini: "Sou contra olhar para o outro lado"

Nos anos 90, o campeão do mundo de 250cc de 1984 e 1985 lutou em vão pela vitória no mais duro rali de motas do mundo. Oseu estilo de condução intransigente fez dele um ícone absoluto e, durante anos, o único rival sério do Sr. Dakar, Stéphane Peterhansel. Após a sua carreira ativa, Kini desempenhou um papel fundamental no domínio da KTM no Dakar como gestor de pilotos como Marc Coma, Cyril Despres, Nani Roma, Toby Price, Sam Sunderland e Matthias Walkner. Agora é o seu sobrinho Tobias Ebster, entre todos, que se prepara para assumir o testemunho da KTM na estreia.

De onde é que vêm sempre estes novos pilotos do Dakar? Primeiro o Matthias Walkner, agora o seu sobrinho Tobias Ebster...

"Porque simplesmente não há nada melhor do que andar de mota no deserto. A combinação de aventura e corrida é única. Há décadas que ando a tentar transmitir este fascínio. Resultou para estes dois, mas não tanto para outros. Para eles, andar a todo o gás durante horas a fio era demasiado aborrecido".

Como é que soube que Tobias Ebster poderia ter o potencial para ser uma estrela do Dakar?

"Ele andava de motocross a um bom nível austríaco. E a sua estrutura de personalidade. Não foi fácil para ele na sua juventude. Teve de lutar por tudo nos desportos motorizados. A minha irmã mais nova, Heidi, e o pai dele não o apoiavam muito nesse aspeto. Claro que havia sempre motas por perto, mas ele tinha de lutar por tudo sozinho. Isso ajuda-o hoje. Ele é um mordedor".

O que o levou a decidir competir na classe Malle Moto? Não se pode dificultar muito as coisas no início...

"Oh, não é assim tão mau. Mudar o óleo e o filtro de dois em dois ou de três em três dias e colocar pneus novos à noite deve ser possível. A sorte dele é que ainda não se despistou. Se tivermos de ser nós a reparar a bicicleta depois de uma queda, vai ser difícil. Mas mesmo depois da queda na etapa da maratona, em que entortou o guiador, o trabalho é viável. O problema da forquilha, por outro lado, é uma área tão cinzenta..."

É verdade, ele queixou-se de um furo e de que a forqueta ficou subitamente demasiado mole.

"Provavelmente, algo está partido no interior. Nenhum ciclista tem as ferramentas necessárias para abrir um garfo e o arranjar. Nem um único. Um garfo partido é importante para a segurança, como qualquer ciclista amador vos dirá. Então, um piloto da categoria Malle Moto pode ir ao centro de assistência da KTM, comprar um garfo novo e instalá-lo ele próprio no bivouac? Os organizadores dizem que esta é uma área cinzenta. Eles vão "olhar para o outro lado". Eu sou contra essa atitude. Devemos regulamentar esta questão de forma muito clara e autorizá-la sem ambiguidades. Porque é relevante para a segurança. Tal como um amortecedor defeituoso. Torna-se rapidamente perigoso".

Achava que Tobias Ebster conseguiria terminar entre os 10 primeiros?

"Esperava que ele conseguisse fazer um ou dois pontos de exclamação. É a única forma de se colocar em posição de interessar às equipas de trabalho. O 10º lugar da geral na quinta etapa, que depois se tornou9º devido à penalização por tempo , é exatamente o que é preciso. Seria bom se ele conseguisse fazer algo semelhante na segunda semana e terminar por volta do 15º lugar na classificação final. Isso seria bastante bom para uma estreia".

Quem são os seus maiores rivais na luta por um lugar de fábrica, Bradley Cox ?

"Também. Talcomo o seu pai Alfie Cox naaltura, ele consegue conduzir uma mota super rápido, mas quando tem de navegar sozinho, tem défices. Épor isso que o Alfie nunca ganhou o Dakar. O Michael Docherty é incrivelmente rápido. Lidera no início, mas depois é arrasado, tal como no ano passado. Em todo o caso, estes são também dois pilotos que esperam dar o salto para uma equipa de trabalho. Para além da velocidade bruta, estes são todos os critérios que contam para os construtores quando se trata de saber a quem dar uma moto de trabalho. É por isso que digo ao Tobi: aprende, aprende, aprende. Cada dia é uma nova experiência. É outra razão pela qual é importante terminar a corrida agora".