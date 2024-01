Aperçu de la situation : Lundi, le danger guette sur le chemin

Cette journée présente de forts contrastes. Elle devrait être un peu plus facile que les étapes précédentes. La spéciale débutera au centre de la péninsule arabique et emmènera les concurrents vers le nord sur des pistes assez sablonneuses, mais sans grandes difficultés ou défis. Le changement de décor marquant rappellera ensuite aux participants la nécessité de rester en alerte maximale.

Ici, le sable cède la place aux pierres, transition vers un terrain très accidenté. Les participants doivent faire preuve d'une extrême prudence, car ils risquent d'endommager leurs pneus sur le chemin de Ha'il. Souplesse et douceur sont ici la recette du succès pour arriver le moins endommagé possible au prochain bivouac.

Au total, les pilotes devront parcourir 678 kilomètres sur leurs deux-roues, dont 458 seront pris en compte dans le classement du rallye le plus difficile du monde. Depuis Al Duwadimi, la route mène à la ville de Ha'il. Cette ville-oasis compte près de 500.000 habitants et se situe à la limite sud du désert du Nefud. Ha'il est considérée comme le principal centre administratif pour les régions du nord de l'Arabie saoudite.

Jose Cornejo (Honda) ouvrira l'étape, Lucio et Kevin Benavides suivront le Chilien juste après. Les deux leaders du Dakar, Ricky Brabec (Honda) et Ross Branch (Hero), ont de très bonnes chances de défendre leur position de leader et le classement général en prenant les 4e et 5e places au départ. Comme Toby Price (KTM) et le pilote Honda Adrien Van Beveren partiront même après, ils devraient être les grands favoris lundi.