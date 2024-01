Anteprima: Il pericolo è in agguato lunedì

Mancano solo cinque giorni al programma del Rally Dakar di quest'anno in Arabia Saudita. I partecipanti si stanno dirigendo verso nord, dove raggiungeranno un luogo ben noto ai piloti.

Questa giornata presenta alcuni forti contrasti. Dovrebbe essere un po' più facile rispetto alle tappe precedenti. La prova speciale inizia nel centro della penisola arabica e conduce i concorrenti verso nord su percorsi piuttosto sabbiosi, ma senza grandi difficoltà o sfide. Il sorprendente cambiamento di scenario che segue ricorderà ai concorrenti la necessità di rimanere in allerta.

Qui la sabbia lascia il posto alle rocce, il passaggio a un terreno molto accidentato. I partecipanti devono affrontare il percorso con estrema cautela, perché c'è il rischio di danneggiare gli pneumatici sulla strada per Ha'il. La ricetta per il successo è la scioltezza e la dolcezza, per raggiungere il bivacco successivo il più indenne possibile.

I piloti devono percorrere un totale di 678 chilometri con le loro due ruote, 458 dei quali rientrano nella classifica del rally più duro del mondo. Da Al Duwadimi, il percorso conduce alla città di Ha'il. La città-oasi conta poco meno di 500.000 abitanti e si trova al margine meridionale del deserto di Nefud. Ha'il è considerata il centro amministrativo più importante per le regioni settentrionali dell'Arabia Saudita.

Jose Cornejo (Honda) aprirà la tappa, Lucio e Kevin Benavides seguiranno il cileno subito dopo. I due leader della Dakar, Ricky Brabec (Honda) e Ross Branch (Hero), hanno ottime possibilità di difendere il loro vantaggio e la classifica generale con le posizioni di partenza 4 e 5. Poiché Toby Price (KTM) e il pilota Honda Adrien Van Beveren partiranno ancora più tardi, i due saranno probabilmente i favoriti di lunedì.