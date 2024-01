Previsão: O perigo espreita ao longo do caminho na segunda-feira

Faltam apenas cinco dias no programa da edição deste ano do Rali Dakar na Arábia Saudita. Os participantes dirigem-se para norte, onde chegarão a um local bem conhecido dos pilotos.

Este dia tem alguns contrastes fortes. Deverá ser um pouco mais fácil do que as etapas anteriores. A etapa especial começa no centro da Península Arábica e conduz os concorrentes para norte, em pistas bastante arenosas, mas sem grandes dificuldades ou desafios. A mudança de cenário que se segue recorda aos concorrentes a necessidade de se manterem em alerta máximo.

Aqui, a areia dá lugar a rochas, a transição para um terreno muito acidentado. Os participantes devem aproximar-se com extrema cautela, pois existe o risco de danificar os pneus no caminho para Ha'il. Suavidade e suavidade são a receita para o sucesso, de modo a chegar ao próximo acampamento o mais ileso possível.

Os pilotos têm de percorrer um total de 678 quilómetros nas suas motos de duas rodas, 458 dos quais estão incluídos na classificação do rali mais duro do mundo. A partir de Al Duwadimi, o percurso conduz à cidade de Ha'il. A cidade oásis tem pouco menos de 500.000 habitantes e está situada no extremo sul do deserto de Nefud. Ha'il é considerada o centro administrativo mais importante das regiões do norte da Arábia Saudita.

José Cornejo (Honda) abrirá a etapa, Lucio e Kevin Benavides seguirão o chileno imediatamente a seguir. Os dois líderes do Dakar Ricky Brabec (Honda) e Ross Branch (Hero) têm boas hipóteses de defender a sua liderança e a classificação geral com as posições de partida 4 e 5. Como Toby Price (KTM) e o piloto da Honda Adrien Van Beveren vão começar ainda mais tarde, é provável que os dois sejam os principais favoritos na segunda-feira.