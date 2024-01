Aperçu de l'étape 9 du Dakar : au bord de l'abîme

Une nouvelle étape difficile et exigeante attend les héros du Dakar le jour suivant. Une fois de plus, le tracé en Arabie saoudite mettra les concurrents à rude épreuve et séparera le bon grain de l'ivraie.

Mardi, les participants reviendront sur le lieu du départ après une grande chevauchée à travers la péninsule arabique. Après avoir parcouru plus de 5 700 kilomètres en selle, les coureurs arriveront à la fin de la neuvième étape à al-'Ula, où la grande aventure du rallye a commencé il y a plus d'une semaine.

Si tant est que les leaders aient le temps de profiter de la vue grandiose de cette étape qui les mènera mentalement au bord du gouffre, c'est en tout cas ce que promettent les organisateurs. Le début de la spéciale donne l'impression d'une étape rapide, mais les participants seront vite déçus. Ici, les traces sont plus perceptibles que visibles, ce qui rend la navigation encore plus difficile. La confiance en soi est tout aussi importante que la capacité à trouver le bon rythme lors de la course sur les plateaux rocheux.

Mardi, le convoi du Dakar devra parcourir un total de 639 kilomètres, dont 417 au classement. Mais, ce n'est pas parce que le départ de la 46e édition du Dakar a été donné dans cette région que le voyage est terminé. Après la neuvième spéciale, il reste encore trois défis difficiles à relever avant l'arrivée vendredi.

Kevin Benavides (KTM) doit ouvrir l'étape mardi, juste derrière lui, son frère Luciano s'élancera sur sa Husqvarna. Suivent Adrien Van Beveren, Nacho Cornejo (tous deux sur Honda) et Toby Price, le pilote Red Bull KTM. Les deux leaders du Dakar, Ricky Brabec (Honda) et Ross Branch (Hero), n'arrivent qu'aux 7e et 8e places, ce qui leur permet de suivre les traces de ceux qui les précèdent et de s'assurer un nouveau résultat solide.