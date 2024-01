Previsão da etapa 9 do Dakar: à beira do abismo

Mais uma etapa dura e exigente aguarda os heróis do Dakar no próximo dia. Mais uma vez, o percurso na Arábia Saudita vai exigir tudo dos participantes e separar o trigo do joio.

Na terça-feira, os participantes regressam ao ponto de partida após uma longa viagem através da Península Arábica. Depois de mais de 5.700 quilómetros percorridos, os pilotos chegarão à cidade de al-'Ula no final da nona etapa, onde a grande aventura do rali começou há mais de uma semana.

Poucos ou nenhuns dos primeiros classificados terão tempo para apreciar as magníficas paisagens desta etapa, que os levará mentalmente até à beira do abismo, ou assim prometem os organizadores. O início da etapa especial dá a impressão de ser uma etapa rápida, mas os participantes são rapidamente dissuadidos dessa ideia. Aqui, as pistas são mais perceptíveis do que visíveis, o que torna a navegação ainda mais difícil. A auto-confiança é tão importante como a capacidade de encontrar o ritmo certo quando se corre nos planaltos rochosos.

A comitiva do Dakar tem um total de 639 quilómetros para completar na terça-feira, 417 dos quais são classificados. No entanto, só porque o sinal de partida para a 46ª edição do Rali Dakar foi dado nesta região, não é o fim da viagem. Após a nona etapa, há mais três desafios difíceis antes do final na sexta-feira.

Kevin Benavides (KTM) tem de abrir a etapa na terça-feira, com o seu irmão Luciano a partir logo atrás dele na sua Husqvarna. Ele é seguido por Adrien Van Beveren, Nacho Cornejo (ambos Honda) e Toby Price, da Red Bull KTM. Os dois líderes do Dakar, Ricky Brabec (Honda) e Ross Branch (Hero), seguem apenas em 7º e 8º lugar, permitindo-lhes seguir os passos dos da frente e garantir outro forte resultado.