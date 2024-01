Kini: "Todo el mundo cometerá errores"

¿Cómo de satisfechos están con los actuales pilotos de fábrica de KTM , GASGAS y Husqvarna en el ecuador de la carrera? Media hora por detrás de los líderes no es probablemente lo que se esperaba.

Ya hemos tenido muchos Dakares en los que las cosas iban mejor a mitad de carrera, pero también en los que iban peor. Vamos a esperar hasta el final. Los pilotos de Honda Ricky Brabec y Nacho Cornejo han sido muy rápidos y limpios hasta ahora. Pero esto sigue siendo el Dakar: siempre puede pasar algo, y suele pasar. Si he aprendido algo en las últimas décadas: No existe un Rally Dakar sin problemas. Tanto Brabec como Cornejo han tenido caídas, pero no les ha pasado nada. Basta con que en uno de estos accidentes se rompa una pequeña cosa, como una maneta de embrague, para que se pierda la etapa. Pero es cierto: las cosas no parecen especialmente halagüeñas para una victoria por sus propios medios en estos momentos.

¿Es correcta la impresión de que Honda tiene actualmente el mejor chasis?

Sé que circula un vídeo que apunta a un chasis activo o al menos ajustable. Al fin y al cabo, no serías capaz de pilotar una moto que pudieras comprimir con una sola mano en parado: es demasiado blanda y tiene demasiado recorrido negativo de suspensión. Pero Honda ha hecho un gran trabajo hasta ahora, mis felicitaciones. Seguimos teniendo retos, y eso es bueno.

¿Has averiguado ya las razones de los fallos de motor de Luciano Benavides y Sam Sunderland ?

Todavía no en el caso de Luciano. Su motor sigue en algún camión. En el caso de Sam, fue simplemente un error humano: después de 11 kilómetros, se quedó sin aceite porque un mecánico no había apretado correctamente el tapón de vaciado. Molesto, pero todo el mundo comete un error en algún momento.

¿Cuál es el sentido de la marcha para la próxima semana?

En arena, nuestras motos están a la altura de las Hondas. Unos minutos a favor de una u otra, no nos damos mucho. Tuvimos más problemas que Honda en las etapas rocosas del principio, y eso podría volver a ocurrir hacia el final. Pero en las etapas arenosas es un ataque total. No me preocupa. Y una cosa es segura: todo el mundo cometerá errores. Pasarán muchas cosas en la segunda semana, puedes estar seguro de ello.

¿Cómo valora las posibilidades de Branch en el Hero? Esta actuación fue una sorpresa para muchos...

Hero lleva ya unos cuantos años. Han aprendido mucho. Todavía no tengo a la Hero tan arriba en mi lista como las Hondas de Brabec y Cornejo. Ross Branch siempre es bueno para un Kugler. También es el último Hero que queda, lo que supone una desventaja táctica frente a las tres Hondas y las cuatro motos que tenemos delante.

¿El especialista en arena Adrien van Beveren ya no es candidato a la victoria para ti?

Creo que Brabec y Cornejo son simplemente más fuertes con Honda. Pero con suerte, claro.

¿Cuál de los pilotos del Pierer Mobility Group tiene más posibilidades?

Toby Price es el que tiene más experiencia y tradicionalmente necesita la primera semana para ponerse realmente en forma y dejarse llevar.Kevin Benavides es sin duda nuestro piloto más rápido, pero no ha vuelto a ser el mismo físicamente después de su lesión . Pero una fractura de pelvis afecta al piloto más duro. Y Luciano Benavides, por desgracia, tiene una penalización de 15 minutos por el cambio de motor.