Kini : "Tout le monde fera des erreurs"

Comment es-tu satisfait des pilotes d'usine actuels de KTM , GASGAS et Husqvarna à mi-parcours ? Une demi-heure de retard sur les leaders, ce n'est sans doute pas ce à quoi vous vous attendiez.

Nous avons déjà eu de nombreux Dakars où les choses se présentaient mieux au milieu - mais aussi d'autres où c'était pire. Attendons la fin. Les pilotes Honda Ricky Brabec et Nacho Cornejo roulent super vite et proprement jusqu'à présent. Mais c'est toujours le Dakar: il peut toujours se passer quelque chose - et c'est généralement le cas. Si j'ai appris quelque chose au cours des dernières décennies : Le Rallye Dakar sans problème n'existe pas. Brabec et Cornejo ont tous deux déjà chuté, mais il ne leur est rien arrivé. Il suffit qu'une petite chose comme un levier d'embrayage se casse lors d'un de ces accidents pour que l'étape soit perdue. Mais il est vrai que pour l'instant, la situation n'est pas très brillante pour une victoire par ses propres moyens.

Est-il vrai que Honda a actuellement le meilleur châssis ?

Je sais qu'il y a une vidéo qui circule et qui indique que le châssis est actif ou au moins réglable. Car une moto que tu peux faire rebondir d'une seule main à l'arrêt, tu ne pourrais pas la conduire comme ça sur l'étape - beaucoup trop souple, beaucoup trop de débattement négatif. Mais Honda a fait un excellent travail jusqu'à présent, mes compliments. Nous restons très sollicités, et c'est bien ainsi.

Avez-vous déjà trouvé les raisons des pannes de moteur de Luciano Benavides et Sam Sunderland ?

Pas encore pour Luciano. Son moteur est toujours en route quelque part dans un camion. Pour Sam, il s'agit tout simplement d'une erreur humaine : après 11 kilomètres, il n'avait plus d'huile parce qu'un mécanicien n'avait pas serré correctement le bouchon de vidange. C'est ennuyeux, mais tout le monde fait une erreur un jour ou l'autre.

Quelle est la direction à suivre pour la semaine à venir ?

Sur le sable, nos motos font jeu égal avec les Honda. Quelques minutes en faveur de l'une ou l'autre, nous ne nous faisons pas beaucoup de cadeaux. Sur les étapes caillouteuses du début, nous avons eu plus de problèmes que les Honda, et cela pourrait nous arriver à nouveau vers la fin. Mais dans les étapes de sable, l'attaque est totale. Je ne me fais pas de souci. Et une chose est sûre : tout le monde fera des erreurs. La deuxième semaine, il va encore se passer des choses, tu peux en être sûr.

Comment évalues-tu les chances de Branch sur le Hero ? Pour beaucoup, cette performance a été une surprise...

Hero est là depuis quelques années déjà. Ils ont beaucoup appris. Malgré tout, je ne place pas le Hero aussi haut sur la liste que les Honda de Brabec et Cornejo. Ross Branch est toujours bon pour un Kugler. De plus, il est le dernier Hero restant, ce qui est un désavantage tactique face aux trois Honda et aux quatre motos que nous avons devant nous.

Le spécialiste du sable Adrien van Beveren n'est plus un candidat à la victoire pour toi ?

J'estime que Brabec et Cornejo sont tout simplement plus forts chez Honda. Mais avec de la chance... bien sûr.

Qui, parmi les pilotes de Pierer Mobility Group, a les meilleures chances ?

Toby Price a le plus d'expérience et a traditionnellement besoin de la première semaine pour se mettre en forme et voler. Kevin Benavides est certainement notre pilote le plus rapide, mais il n'est pas encore tout à fait au point physiquement après sa blessure. J'aurais attendu Daniel Sanders plus fort. Mais une fracture du bassin fait quelque chose au coureur le plus dur. Et Luciano Benavides traîne malheureusement sa pénalité de 15 minutes pour le changement de moteur.