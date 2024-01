Kini: "Tutti commettono errori"

Quanto è soddisfatto degli attuali piloti ufficiali di KTM , GASGAS e Husqvarna a metà gara? Mezz'ora di ritardo dai leader non è probabilmente quello che ci si aspettava.

Abbiamo già avuto molte Dakar in cui le cose sembravano migliori a metà percorso, ma anche quelle in cui erano peggiori. Aspettiamo di vedere fino alla fine. I piloti Honda Ricky Brabec e Nacho Cornejo sono stati velocissimi e puliti finora. Ma questa è sempre la Dakar: può sempre succedere qualcosa, e di solito succede. Se ho imparato qualcosa negli ultimi decenni: Non esiste un Rally Dakar senza problemi. Sia Brabec che Cornejo sono caduti, ma non è successo nulla. Basta che una piccola cosa come una leva della frizione si rompa in uno di questi incidenti e la tappa è persa. Ma è vero: al momento le cose non sembrano particolarmente rosee per una vittoria in solitaria.

L'impressione è che la Honda abbia attualmente un telaio migliore?

So che circola un video che indica un telaio attivo o almeno regolabile. Dopotutto, non si potrebbe guidare una moto che si può comprimere con una sola mano quando si è fermi: è troppo morbida e ha un'escursione negativa delle sospensioni troppo elevata. Ma Honda ha fatto un ottimo lavoro finora, i miei complimenti. Rimaniamo sfiduciati, e questa è una buona cosa.

Avete già scoperto i motivi dei guasti al motore di Luciano Benavides e Sam Sunderland ?

Non ancora per Luciano. Il suo motore è ancora in un camion da qualche parte. Nel caso di Sam, si è trattato di un semplice errore umano: dopo 11 chilometri è rimasto senza olio perché un meccanico non aveva stretto correttamente il tappo di scarico. È fastidioso, ma tutti commettono un errore prima o poi.

Qual è la direzione di marcia per la prossima settimana?

Sulla sabbia, le nostre moto sono alla pari con le Honda. Qualche minuto a favore dell'una o dell'altra, non ci concediamo molto. Abbiamo avuto più problemi delle Honda nelle tappe rocciose all'inizio, e questo potrebbe ripetersi verso la fine. Ma nelle tappe sabbiose è un attacco totale. Non sono preoccupato. E una cosa è certa: tutti commetteranno degli errori. Nella seconda settimana accadranno molte cose, potete starne certi.

Come valuta le possibilità di Branch sull'Eroe? Questa prestazione è stata una sorpresa per molti...

La Hero è in giro da qualche anno. Hanno imparato molto. Non ho ancora la Hero in cima alla mia lista come le Honda di Brabec e Cornejo. Ross Branch è sempre un ottimo pilota per una Kugler. È anche l'ultima Hero rimasta, il che rappresenta uno svantaggio tattico rispetto alle tre Honda e alle quattro moto che abbiamo davanti.

Lo specialista della sabbia Adrien van Beveren non è più un candidato alla vittoria per voi?

Penso che Brabec e Cornejo siano semplicemente più forti con la Honda. Ma con un po' di fortuna... naturalmente.

Quale dei piloti del Pierer Mobility Group ha le migliori possibilità?

Toby Price ha la maggiore esperienza e tradizionalmente ha bisogno della prima settimana per mettersi in forma e spiccare il volo.Kevin Benavides è sicuramente il nostro pilota più veloce, ma non è ancora tornato fisicamente come prima dopo l'infortunio . Ma la rottura del bacino fa male anche al corridore più forte. E Luciano Benavides ha purtroppo una penalità di 15 minuti per il cambio del motore.