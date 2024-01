Kini: "Toda a gente comete erros"

Até que ponto está satisfeito com os actuais pilotos de fábrica da KTM , GASGAS e Husqvarna a meio do percurso? Meia hora atrás dos líderes não é provavelmente o que se esperava.

Já tivemos muitos Dakars em que as coisas pareciam melhores a meio do percurso - mas também aqueles em que as coisas estavam piores. Vamos esperar e ver até ao fim. Os pilotos da Honda, Ricky Brabec e Nacho Cornejo, têm sido super rápidos e limpos até agora. Mas isto ainda é o Dakar: pode sempre acontecer alguma coisa - e normalmente acontece. Se aprendi alguma coisa nas últimas décadas: Não existe um Rali Dakar sem problemas. Tanto Brabec como Cornejo tiveram acidentes, mas não lhes aconteceu nada. Basta que uma pequena coisa, como uma alavanca de embraiagem, se parta num destes acidentes e a etapa está perdida. Mas é verdade: neste momento, as coisas não parecem particularmente favoráveis a uma vitória com os seus próprios meios.

É correcta a impressão de que a Honda tem atualmente o melhor chassis?

Sei que circula um vídeo que aponta para um chassis ativo ou, pelo menos, ajustável. Afinal de contas, não seria possível conduzir uma moto que se pudesse comprimir com uma só mão quando está parada - é demasiado macia e tem demasiado curso de suspensão negativo. Mas a Honda tem feito um ótimo trabalho até agora, os meus cumprimentos. Continuamos a ser desafiados, e isso é bom.

Já descobriram as razões para as falhas de motor de Luciano Benavides e Sam Sunderland ?

Para o Luciano, ainda não. O motor dele ainda está algures num camião. No caso do Sam, foi simplesmente um erro humano: após 11 quilómetros, ficou sem óleo porque um mecânico não apertou corretamente o bujão de drenagem. É irritante, mas toda a gente comete um erro a dada altura.

Qual é a direção de viagem para a próxima semana?

Na areia, as nossas motas estão ao nível das Hondas. Alguns minutos a favor de uma ou de outra, não nos damos muito. Tivemos mais problemas do que a Honda nas etapas rochosas no início, e isso pode voltar a acontecer no final. Mas nas etapas arenosas o ataque é total. Não estou preocupado com isso. E uma coisa é certa: toda a gente vai cometer erros. Vai acontecer muita coisa na segunda semana, podem ter a certeza disso.

Como você avalia as chances de Branch no Hero? Este desempenho foi uma surpresa para muitos...

O Hero já existe há alguns anos. Aprenderam muito. Ainda não tenho a Hero tão no topo da minha lista como as Hondas de Brabec e Cornejo. Ross Branch é sempre bom para um Kugler. Ele é também o último Hero que resta, o que é uma desvantagem tática contra as três Hondas e quatro motos nossas na frente.

O especialista em areia Adrien van Beveren já não é um candidato à vitória para si?

Penso que o Brabec e o Cornejo são simplesmente mais fortes com a Honda. Mas com sorte... claro.

Qual dos pilotos do Pierer Mobility Group tem as melhores hipóteses?

O Toby Price é o mais experiente e, tradicionalmente, precisa da primeira semana para ficar em forma e poder voar.O Kevin Benavides é, sem dúvida, o nosso piloto mais rápido, mas ainda não voltou ao que era fisicamente depois da lesão . Mas uma bacia partida faz alguma coisa ao piloto mais resistente. E Luciano Benavides está, infelizmente, a sofrer uma penalização de 15 minutos por troca de motor.