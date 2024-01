Matthias Walkner: aspectos positivos desde el lecho de enfermo

Ha pasado más de una semana desde tu última operación. ¿Cómo se encuentra?

Bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Realmente estoy notando progresos. Hace tres días habría respondido: Es duro. Pero ahora las cosas están avanzando de verdad y eso está bien.

¿Qué es lo mejor que te ha pasado esta semana ?

Siempre es agradable cuando la familia y los amigos entran por la puerta con mucha energía positiva y endulzan un poco mi vida diaria en el hospital.

Incluso en el sentido más estricto de la palabra, por ejemplo con chocolate ¿Chocolate?

No soy muy golosa. Mi hermana me preparó una ensalada de remolacha con queso de oveja, nueces y aguacate: algo así me hace mucho más feliz y además es más beneficioso para el proceso de curación. Disfruto mucho más con algo realmente bueno y sano que con una tableta de chocolate.

¿Ha pensado alguna vez en volver a montar en bicicleta?

Hay conversaciones, pero nadie puede responder realmente a la pregunta de cuándo en este momento porque hay muchos factores implicados: ¿Cómo está cicatrizando la herida? ¿Cómo está cicatrizando el enorme injerto de piel? ¿Cómo aceptará mi cuerpo las astillas de hueso? Había que rellenar un agujero de 5 centímetros y los médicos no podían extraerme tanto hueso. Por lo tanto, se utilizó material extraño para reconstruir la articulación astillada del tobillo. Tengo necrosis -tejido muerto- en el tendón de Aquiles. Los médicos no podrán evaluar su evolución hasta dentro de dos semanas. Si no tengo suerte, necesitaré otra operación.

¿Qué es posible si la curación y la rehabilitación van bien?

Todo podría volver a ir muy bien y en el futuro sólo tendré un poco restringidos los movimientos. Pero, por supuesto, también puede ser extremadamente doloroso. La evolución depende de muchos factores y el principal probablemente sea yo: cómo afronto las cosas, cómo es mi rehabilitación o mi dieta. Realmente intento hacer todo lo humanamente posible, desde la hipnosis a la acupuntura, desde los suplementos nutricionales a los tratamientos con láser. Quiero llevar esto por el buen camino. De momento, todos los que me rodean son muy positivos y están contentos con la evolución. Aparte de un colgajo de piel y la parte superior de la rodilla, ya me han quitado todos los puntos, lo cual es bueno porque puedo volver a ducharme como es debido. Y hoy he empezado a trabajar con la férula motorizada para poder mover la articulación.

¿Cuál es tu motivación?

Siento que se acerca el día de la semana que viene en el que volveré a pisar el acelerador. Hasta ahora, no he querido hacer nada. Tengo bandas elásticas en mi habitación, pero hasta ahora no he tenido ningún deseo de entrenar la parte superior del cuerpo. Sentía que mi pie necesitaba el 100% de mi energía. Pero ahora me estoy recuperando bien, ya han pasado las 35 horas de la operación, tengo más energía y cada día estoy mejor.

¿Cómo es su agenda personal? ¿Ya se ha fijado algún objetivo?

Este año quiero montar en moto. Lo que más me gustaría sería hacerlo en octubre o noviembre. Es genial pilotar en Italia a finales de otoño o principios de invierno, cuando aquí los días son más fríos y el sol sigue siendo fuerte en Italia. Comer una buena pizza por la noche, tal vez con un vaso de vino tinto - lo hice el año pasado mientras me preparaba para el Dakar y simplemente lo disfruté. También porque hay 10 pistas de motocross a una hora de distancia en Italia, cada una más relajada que la anterior. Espero poder repetirlo este año.

¿Cuánto le duele tener que ver luchar a sus compañeros de equipo en Arabia Saudí?

A veces más, a veces menos. Las anécdotas con el muñeco Walkner allí me dan mucha fuerza y me sacan una sonrisa cada vez. Es genial tener tan buenos amigos en el equipo. Me encantaría formar parte de él, luchar y apoyarles. Por otro lado, estoy muy contenta de tener todavía el pie y poder mover la pierna. Sentimientos encontrados, como en una montaña rusa.

¿Cómo valora la situación de KTM en el ecuador del Dakar 2024?

Es muy difícil para el equipo en este momento y mucho más de lo esperado. La nueva moto de Honda parece funcionar muy bien. Es una pena que nuestros esfuerzos a lo largo del año no se vean recompensados y no den los frutos que hubiéramos deseado. Quizás también muestra un poco dónde está KTM en este momento. La estructura del equipo es perfecta, pero las otras fábricas ya han hecho sus deberes con la moto y han superado los problemas iniciales.

Estás en contacto diario con tus compañeros de equipo. ¿Cómo se encuentran?

Acabo de hablar por teléfono con Daniel Sanders. Están muy cansados y agotados.

¿Cuáles han sido sus mejores momentos de la primera semana del Dakar?

La etapa cronometrada de 48 horas fue muy emocionante. Había muchas tácticas en juego dos días antes, cómo lo organizaría cada piloto. Desde fuera, el Dakar 2024 es muy emocionante porque hay mucho movimiento en las etapas diarias y en la clasificación.

¿Puede apoyar a sus compañeros de equipo desde Graz?

Intento escribir mensajes a cada uno de ellos para motivarlos.

¿Por ejemplo?

Le escribí aKevin Benavides, por ejemplo: Bravo campeón, has llegado al día de descanso. Hace un mes esto parecía irreal, pero has vuelto a demostrar lo fuerte que eres. Tal vez IronMan era de Argentina y tu eres su primo. O le escribí a Daniel Sanders que debería dar lo mejor de sí. Al fin y al cabo, lo importante es que no puedes culparte por darlo todo. Eso se aplica a todos: hay que dejarse la piel en los días que quedan.... Hay que dejarse la piel en los días que quedan para poder acabar en el podio o incluso ganar. Todavía pueden cambiar muchas cosas y pueden pasar tantas cosas el último día como el primero.

¿Qué piloto de KTM estará más adelante al final?

Toby Price. Creo que al menos será Ditter.

Por último, Tobias Ebster, ¿cómo valora la actuación del novato del Dakar?

Muy positiva. Realmente respeto su actuación. Por un lado, me lo esperaba, porque sabemos que a Tobi se le da bien apretar el acelerador. Por otro lado, sin embargo, se nota que como novato está llegando a veces a sus límites, porque ya ha tenido alguna que otra caída. Lo que realmente me impresiona es su energía positiva. Realmente parece que está disfrutando de esta agonía.