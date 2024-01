Matthias Walkner : du positif depuis son lit d'hôpital

Ta dernière opération remonte maintenant à plus d'une semaine. Comment te sens-tu ?

Bien, compte tenu des circonstances. Je constate vraiment des progrès. Il y a trois jours, j'aurais répondu : c'est difficile. Mais maintenant, les choses avancent vraiment, et c'est bien.

Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée cette semaine ?

C'est toujours agréable de voir la famille et les amis passer la porte avec beaucoup d'énergie positive et adoucir un peu mon quotidien à l'hôpital.

Même au sens propre du terme, par exemple avec du chocolat Chocolat?

Je ne suis pas un sucré. Ma sœur m'a préparé une salade de betteraves rouges avec du fromage de brebis, des noix et des avocats - avec quelque chose comme ça, on peut me faire beaucoup plus plaisir, et c'est aussi plutôt bénéfique pour le processus de guérison. Je me réjouis bien plus de quelque chose de vraiment bon et de sain que d'une tablette de chocolat.

As-tu déjà pensé à retourner sur ton vélo ?

Il y a des discussions, mais personne ne peut vraiment répondre à la question du moment pour le moment, car tant de facteurs entrent en jeu : Comment se passe la cicatrisation ? Comment l'énorme greffe de peau guérit-elle ? Comment mon corps accepte-t-il les puces osseuses ? Il y avait un trou de cinq centimètres à combler, et les médecins ne pouvaient pas me prélever autant d'os. Ils ont donc utilisé des matériaux étrangers pour reconstruire la cheville fragmentée. J'ai de la nécrose - c'est-à-dire des tissus morts - au niveau du tendon d'Achille. Les médecins ne pourront évaluer l'évolution que dans les deux prochaines semaines. Si je n'ai pas de chance, je vais devoir me faire opérer.

Qu'est-ce qui est possible si la guérison et la rééducation se passent bien ?

Tout peut redevenir vraiment bon et je ne serai à l'avenir que très légèrement limité dans mes mouvements. Mais cela peut aussi être extrêmement difficile. L'évolution dépend de nombreux facteurs et le facteur principal est probablement moi - comment j'aborde la question, comment se présente ma rééducation ou mon alimentation. J'essaie vraiment de faire tout ce qui est humainement possible, de l'hypnose à l'acupuncture, des compléments alimentaires aux traitements au laser. Je veux mettre les choses au point. Pour l'instant, tout le monde autour de moi est très positif et heureux de la manière dont les choses avancent. Tous les points de suture ont été retirés, à l'exception d'un lambeau de peau et du haut du genou, ce qui est agréable car je peux à nouveau me doucher correctement. Et aujourd'hui, j'ai commencé à travailler avec l'attelle motorisée pour faire bouger mon articulation.

Comment se porte ta motivation ?

Je sens que la semaine prochaine sera le jour où je commencerai à me remettre au travail. Jusqu'à présent, je ne voulais rien faire. J'ai des bandes de gymnastique dans ma chambre, mais j'avais jusqu'à présent zéro pour cent d'envie de faire travailler le haut de mon corps. Je sentais que mon pied avait besoin de 100 % de mon énergie. Mais maintenant, je récupère bien, les 35 heures d'opération sont passées, je retrouve de l'énergie et ça va vraiment mieux chaque jour.

Quel est ton emploi du temps personnel ? Est-ce que tu t'es déjà fixé un objectif ?

Je veux définitivement faire de la moto cette année encore. J'aimerais surtout pouvoir rouler en octobre ou en novembre. C'est tellement cool de rouler en Italie à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, quand les jours sont plus froids chez nous et que le soleil est encore puissant en Italie. Manger une bonne pizza le soir, peut-être accompagnée d'un verre de vin rouge - je l'ai fait l'année dernière pendant la préparation du Dakar et j'ai tout simplement apprécié. Aussi parce qu'en Italie, il y a dix pistes de motocross à une heure de distance, toutes plus décontractées les unes que les autres. J'espère pouvoir le refaire cette année.

Dans quelle mesure cela te fait-il mal de devoir regarder tes coéquipiers se battre en Arabie Saoudite ?

Parfois plus, parfois moins. Les histoires avec la poupée Walkner là-bas me donnent une force énorme et me font à chaque fois sourire. C'est décontracté d'avoir de si bons amis dans l'équipe. J'aimerais beaucoup être là, participer à la lutte et les soutenir. D'un autre côté, je suis vraiment content d'avoir encore mon pied et de pouvoir bouger ma jambe. Des sentiments mitigés, comme dans les montagnes russes.

Comment évalues-tu la situation de KTM à mi-parcours du Dakar 2024 ?

C'est pour l'instant très difficile pour l'équipe et nettement plus difficile que prévu. La nouvelle moto de Honda semble très bien fonctionner. C'est dommage que nos efforts tout au long de l'année ne soient pas récompensés et ne portent pas leurs fruits comme nous l'aurions souhaité. Cela montre peut-être aussi un peu où se situe KTM en ce moment. La structure de l'équipe est parfaite, mais en ce qui concerne la moto, les autres usines ont maintenant bien fait leurs devoirs et surmonté les maladies de jeunesse.

Tu es en contact quotidien avec tes coéquipiers. Comment vont-ils ?

Je viens de téléphoner à Daniel Sanders. Ils sont très fatigués.

Quels ont été tes moments forts durant la première semaine du Dakar ?

Les 48 heures de chrono étaient extrêmement cool à regarder. Deux jours avant, il y avait déjà beaucoup de tactique dans la manière dont chaque pilote s'y prenait. Vu de l'extérieur, le Dakar 2024 est extrêmement passionnant, car il y a beaucoup de mouvement dans les étapes journalières et dans le classement.

Peux-tu soutenir tes coéquipiers depuis Graz ?

J'essaie et j'envoie des messages à chacun d'entre eux pour les motiver.

Par exemple ?

Par exemple, j'ai écrità Kevin Benavides: Bravo champion, tu l'as fait pour le reste de la journée. Un mois plus tôt, cela semble irréel, mais tu montres à nouveau à quel point tu es fort. Peut-être qu'IronMan venait d'Argentine et que tu es son cousin. Ou à Daniel Sanders, j'ai écrit qu'il devait simplement faire de son mieux. L'important, à la fin de la journée, c'est que tu n'aies rien à te reprocher parce que tu as tout donné. C'est valable pour tout le monde : vous devez vous donner à fond les jours restants. se creuser les méninges pour peut-être décrocher un podium ou même une victoire à la fin. Tant de choses peuvent encore changer et il peut se passer autant de choses le dernier jour que le premier.

Quel pilote de KTM sera le plus en avant à la fin ?

Toby Price. Je pense qu'il sera au moins encore troisième.

Pour finir, Tobias Ebster - comment évalues-tu la performance du débutant du Dakar ?

Très positif ! J'ai vraiment du respect pour sa performance. D'un côté, je m'y attendais, car nous savons que Tobi sait bien tourner la poignée des gaz. Mais d'un autre côté, on remarque qu'en tant que rookie, il atteint parfois ses limites, car il a déjà fait l'une ou l'autre chute. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est son énergie positive. On a vraiment l'impression qu'il apprécie cet enfer.